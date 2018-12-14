Большинство опрошенных на Амур.инфо ограничат новогодние траты 5 000 рублей

Редакция Амур.инфо подводит итоги голосования, посвященного тратам на Новый год. На вопрос «Сколько вы планируете потратить на празднование этого Нового года?» ответили 1 002 человека. Судя по их ответам, время сейчас непростое: большинство опрошенных признались, что их траты ограничатся 5 000 рублей.

До 5 000 рублей планируют потратить на празднование Нового года 307 человек (30,6 % всех участников голосования). От 5 000 до 10 000 рублей – такая «вилка» у 176 опрошенных (17,6 %). От 10 000 до 15 000 рублей планируют потратить 89 человек (8,9 %).

Теперь о тех, кто будет кутить в этот Новый год. Больше всего оказалось желающих потратить от 15 000 до 20 000 рублей – 41 респондент (4,1 %). 37 опрошенных (3,7 %) готовятся выложить больше 50 000 рублей на встречу Нового года. От 20 000 до 50 000 рублей намерены выделить из своего бюджета 33 участника опроса (3,3 %).

180 человек (18 %) выразили покорность судьбе: они не знают, сколько потратят на Новый год – как получится. А 133 опрошенных (13,3 %) сообщили, что вовсе откажутся от праздничных трат.

Строку «Другой вариант» выбрали 6 проголосовавших (0,6 %). И вот что они написали: «Денег нет, но вы держитесь», – припомнил первый пользователь. «А нечего тратить!» – признался второй. «Издеваетесь...» – обиделся третий. «Неужели это так важно? Что за мода считать чужие деньги?» – возмутился четвертый. «1 000 на троих – на большее нет денег», – взгрустнул пятый. «У вас нет еще одного варианта, – подсказал последний, шестой. – До 1 000 рублей. Пенсионеры и бедные люди больше 1 000 на празднование Нового года не тратят!»

На Амур.инфо началось новое голосование. «Как вы считаете, нужно ли покупать дорогие подарки учителям и врачам?» Выразить свое мнение читатели могут в течение семи дней.