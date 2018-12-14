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14декабря
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сегодня, 10:46 0

Оскорбление пенсионерки стоило амурчанину 1 тысячи рублей

Оскорбление пенсионерки стоило амурчанину 1 тысячи рублей
Фото: Амур.инфо

В Амурской области суд по требованию прокурора Михайловского района оштрафовал местного жителя. Причиной стало оскорбление им пожилой женщины.

Прокуратура Михайловского района провела проверку по обращению жительницы села Поярково – по факту ее оскорбления местным жителем. Установлено, что 12 октября в селе Поярково мужчина, находясь в квартире пенсионерки, будучи нетрезвым, высказал в адрес этой женщины оскорбления, выраженные в неприличной форме, пишет прокуратура Амурской области. Тем самым амурчанин унизил честь и достоинство женщины.

По данному факту прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме), которое для рассмотрения по существу направили в мировой суд.

Требования прокурора были удовлетворены, 11 декабря мировой судья Амурской области по Михайловскому районному судебному участку признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

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#происшествия #суды

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