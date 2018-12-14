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сегодня, 10:30 0

Два человека попали в серьезное ДТП в Благовещенском районе из-за отказа тормозов

Два человека попали в серьезное ДТП в Благовещенском районе из-за отказа тормозов
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

13 декабря в Благовещенском районе, на 17 километре автодороги Благовещенск – Свободный, около 13:00 произошло серьезное ДТП, участником которого стала легковушка Toyota Vitz. По официальной информации, женщина-водитель не выбрала безопасную скорость движения, произошел съезд с проезжей части.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, травмы получили водитель 1966 года рождения и пассажир 1942 года рождения. Их доставили в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Между тем, по информации ИА «Сканер», у машины отказали тормоза. Женщина-водитель находится в реанимации.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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