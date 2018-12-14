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14декабря
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сегодня, 10:28 2

Амурский фонд капремонта подвел промежуточные итоги реализации программы

Амурский фонд капремонта подвел промежуточные итоги реализации программы
Фото: fkramur.ru

Минстрой России провел всероссийское селекторное совещание по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов. В нем участвовал и.о. гендиректора фонда Дмитрий Шоплик. По данным организации, в 2018 году в Приамурье ввели в эксплуатацию после капремонта 68 домов.

В Амурской области в период с 2014 по 2018 годы выполнены работы по капремонту в 397 многоквартирных домах. Для сравнения: в целом по региональной программе находятся 4 504 многоквартирных дома.

В 2018 году фонд планировал отремонтировать 98 домов. На данный момент введены в эксплуатацию после капитального ремонта 68 строений. 19 домов введут до конца года. В 11- ти – работы выполнены более чем на 90 %.

Кроме этого, проведено 738 аукционов с целью привлечения подрядчиков для разработки проектно-сметной документации капитального ремонта. В результате аукционов заключено 488 договоров на разработку проектов. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт в 266 домах. Проведено 233 аукциона по определению подрядных организаций для проведения капитального ремонта. По результатам конкурсных процедур заключено 155 договоров на проведение ремонтно-строительных работ.

На селекторном совещании было озвучено, что в России за период с 2014 по 2018 годы в рамках региональных программ капитального ремонта отремонтировано порядка 125 тысяч многоквартирных домов. Это позволило улучшить условия проживания более 16 миллионов россиян.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на федеральном уровне обсуждается, как исправить ситуацию в регионах по освоению денег, которые жители перечислили на проведение капремонтов своих домов. Сумма неосвоенных средств достигла 200 миллиардов рублей. В списке отстающих регионов была Амурская область.

В октябре амурский губернатор Василий Орлов заявлял, что «фонд не работает по всей области», на счетах скопилась сумма примерно 1 миллиард 600 миллионов рублей. После этого заявления в Амурском фонде капремонта сменился руководитель.

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#строительство

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    жулики и бездари этот капремонт

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    24 минуты назад

    особенно этот конелицый

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