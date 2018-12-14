Анастасия Волочкова сняла клип на собственную песню

42-летняя Анастасия Волочкова снимает клип на свою песню «И пусть говорят». Артистка поделилась творческим дебютом в Instagram: она стоит в кадре на пуантах, укрытая лёгкой материей.

На фоне видеоряда Анастасия читает стих собственного сочинения о том, что раз о человеке говорят, значит, он не пустое место.

«Готовлю для вас новый клип на мою песню. Вся жизнь на пуантах. И для меня это большое счастье и предмет гордости. Пока многие обсуждают, осуждают и судачат обо мне, я эту жизнь проживаю счастливо и свободно. В творчестве, радости, позитиве, цветах, овациях и любви. И мозоли на моих стопах прекраснее мозолей на языках злопыхателей, изрыгающих свою желчь», – высказалась Волочкова под фото.

Режиссёр клипа Оксана Рассказова поделилась в своем аккаунте фото с Волочковой и отметила, что работа над клипом проходила более 12 часов. Известно, что Рассказова сняла два клипа для Валерии и активно снимает рекламные ролики.

Пользователи Инстаграма разделились на два лагеря, некоторые обсмеяли балерину: «Пустая сцена, бездарные нарциссические стихи. Вы всерьёз думаете, что это будет кому-то интересно?», «"И пусть говорят, говорят пусть и пусть, пусть, пусть говорят…» – конгениальный стих", «Настя, почему это пишете вы, а стыдно мне», «Настя, а как вы будете петь, у вас же нет голоса?»

Другие поддержали Волочкову в ее начинании: «Молодец, видно, что стараешься», «Умничка», «Так держать! Талантливый человек талантлив во всем!», «Очень жду выход песни и клипа!», «Прекрасный образ и голос под стать. Очень красиво, просто очень!»