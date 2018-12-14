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14декабря
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На Зейской ГЭС провели модернизацию

На Зейской ГЭС провели модернизацию
Фото: пресс-служба Зейской ГЭС

На Зейской гидроэлектростанции завершена замена устаревшего оборудования распределительного устройства 220/500 кВ, обеспечивающего надежную связь гидроэлектростанции с энергосистемой. Работы проведены в рамках реализации программы комплексной модернизации «РусГидро».

Зейская ГЭС мощностью 1 330 МВт является второй по мощности гидроэлектростанцией на Дальнем Востоке России и играет важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения, работая в переменной части графика нагрузок энергосистемы. От станции отходят 5 линий электропередачи, электроэнергия на которые поступает с открытого распределительного устройства (ОРУ) 220/500 кВ.

Работы комплексной модернизации ОРУ-220/500 кВ Зейской ГЭС были начаты в 2015 году. К этому времени оборудование распределительного устройства, введенное в эксплуатацию в разное время в 1970-1980 годах, морально устарело и износилось, пишет пресс-служба станции.

В ходе модернизации были смонтированы 21 элегазовый выключатель, 63 разъединителя, 9 комплектов трансформаторов напряжения и 23 комплекта трансформаторов тока. Электромеханические устройства релейной защиты заменены на современное микропроцессорное оборудование.

Модернизация выполнялась в несколько этапов и такой очередности, чтобы обеспечить непрерывность, надежность и безаварийность производства электроэнергии.

В ПАО «РусГидро» утверждена программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках программы планируется заменить 55 % турбин, 42 % генераторов и 61 % трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС «РусГидро». Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

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#энергетика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    дешевле будет? или наоборот в тариф включат модернизацию???

  • Baska

    Baska
    14 минут назад

    Все давно уже включено в тариф

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