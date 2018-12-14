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14декабря
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сегодня, 09:28 3

Военную артиллерию в Приамурье подняли по тревоге

Военную артиллерию в Приамурье подняли по тревоге
Фото: structure.mil.ru

Подразделения артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области были подняты по тревоге. Мероприятия проверки боевой готовности проводятся в рамках оперативного сбора руководящего состава соединений и частей Амурского объединения ВВО.

Впервые в практике подобных мероприятий проверена боевая готовность отдельных подразделений с выполнением полного предписанного алгоритма действий. Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенный район и провели мероприятия обеспечения всеми видами материальных средств. Офицеры сбора смогли оценить реальный уровень подготовки военнослужащих и техники, а также выработать единую методику проверки боевой готовности подчиненных подразделений, пишет пресс-служба ВВО.

Несмотря на 30-градусный мороз, все действия подразделений были высоко оценены руководителем сбора, исполняющим обязанности командующего объединением генерал-майором Григорием Тюриным.

Всего в мероприятиях задействовано около одной тысячи военнослужащих.

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#военные #учения

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    двое из ларца..одинаковы с лица.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Нас многа. Пушкой не убить.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    получают пенсию рано и много, пусть и в мороз и в жару, работа у них такая мне жалко

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