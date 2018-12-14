Военную артиллерию в Приамурье подняли по тревоге

Подразделения артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области были подняты по тревоге. Мероприятия проверки боевой готовности проводятся в рамках оперативного сбора руководящего состава соединений и частей Амурского объединения ВВО.

Впервые в практике подобных мероприятий проверена боевая готовность отдельных подразделений с выполнением полного предписанного алгоритма действий. Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенный район и провели мероприятия обеспечения всеми видами материальных средств. Офицеры сбора смогли оценить реальный уровень подготовки военнослужащих и техники, а также выработать единую методику проверки боевой готовности подчиненных подразделений, пишет пресс-служба ВВО.

Несмотря на 30-градусный мороз, все действия подразделений были высоко оценены руководителем сбора, исполняющим обязанности командующего объединением генерал-майором Григорием Тюриным.

Всего в мероприятиях задействовано около одной тысячи военнослужащих.