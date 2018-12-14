Российский спецназ получил грозное супероружие: обзор прессы

По мнению итальянских ученых, биологическая старость человека наступает в 75 лет; футболист «Спартака» угрожает жене убийством по совету любовницы; в «Эрарте» открылась крупнейшая в мире выставка портретов снежинок. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

О чем можно узнать из сегодняшней «Российской газеты». О том, что жители страны стали чаще обращаться к платным врачам. О том, что школьникам Перми разрешили красить волосы в самый необычный цвет и делать пирсинг где ни попадя. О том, что спецназ получил суперавтомат, способный разнести в пыль самые толстые стены (представляете, если такое оружие попадет в руки тех, кто выбивает долги по кредитам?!).

Также в номере

О чем еще в главной газете страны? Еще о том, что полезность воды с лимоном – это не более чем миф (ее просто приятнее пить, чем воду без лимона, не более того). Еще о том, что в центре современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открывается выставка «Геометрия зимы», на которой демонстрируется крупнейшая в мире коллекция – внимание! – портретов снежинок! Эх, попасть бы!

А еще пишут о пользе сна и о минусах его отсутствия. Пишут, что, когда выспишься, то настроение хорошее, а когда не выспишься… Ну, в общем, вы понимаете, почему обзоры прессы чаще всего не самые добрые?

Напишут же такое

Далее «Российская газета-Неделя». Здесь пишут о том, что итальянские ученые сделали вывод: биологическая старость человека наступает в 75 лет. По инерции во всем мире считают, что человек превращается в старика примерно в 65-летнем возрасте, а вот поди ж ты! Речь вообще-то идет об итальянцах, а в той стране, как известно, и воздух чище, и вино вкуснее, тем не менее, этой публикацией россиян явно начинают готовить к тому, что и на пенсию скоро будут отправлять в 75 лет.

Очень интересно

В «Амурской правде» не пропустите статьи Андрея Анохина о том, как ветераны Ивановского района создали виртуальный памятник героям военных конфликтов. Уже давно не секрет, что наши земляки-амурчане принимали участие во всех военных конфликтах. Один из этих участников, ветеран-афганец Андрей Кукушкин сотоварищи выказал идею увековечения памяти героев «малых» войн. О том, как идея воплощалась в жизнь – на страницах «Амурки».

Полный абзац

А что «Комсомольская правда»? Из нее вы узнаете о том, что футболист «Спартака» Глушаков угрожает жене убийством по совету любовницы. Представляете? Как после такого первостраничного анонса не раскрыть газету на 15-й странице, где подробности этого оглушительного заявления! (И вообще, что происходит с нашими футболистами? То они стульями по головам людей охаживают, то вот жен собираются лишить жизни.)

В общем, пока я рыскал по газете в поисках означенной страницы, натолкнулся на материал о том, что Марина Федункив пригласила на свадьбу Филиппа Киркорова. В задумчивости, кто же такая Федункив (поэта Киркорова-то еще помню), переключился на чтение рубрики «Мужчина и женщина».

На посошок

Под рубрикой «Мужчина и женщина» вы прочтете о том, как выяснить, появился ли у мужчины (имеется в виду муж) кто-то на стороне. На основании статей из «психологических» женских журналов, можно делать смелый вывод, что – да, появился, если мужик начал ходить чаще в баню, спортзал и парикмахерскую, стал поглядывать на себя в зеркало; если в его телефоне появились подозрительные имена, типа «Серега автосервис», «Банк» и т.п. Ну и самое неопровержимое доказательство неверности – он стал чаще менять носки.

После этого исследования даже анекдоты на последней странице «Комсомолки» показались пресными, и даже детектив об убийстве футболистом жены показался детским лепетом – что может сравниться с выводом после смены носков!