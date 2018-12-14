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Днем от 11 до 17 градусов ниже нуля: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря

Днем от 11 до 17 градусов ниже нуля: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря

В Амурской области 14 декабря в южных и центральных районах будет малооблачно, на севере региона ожидается небольшая облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Юго-западный ветер в южных и центральных районах наберет скорость 4-9 метров в секунду, термометры покажут 12…17 градусов ниже нуля. На севере ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, температура составит 15…20, местами будет минус 25…30.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура составит 11…13 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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