Минвостокразвития оценило на «хорошо» освоение средств в Свободном

На днях в Свободном работали специалисты отдела контроля департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития. После краткого совещания в кабинете главы города Владимира Константинова, состоялась комиссионная поездка по объектам, где осваиваются федеральные и региональные средства в рамках плана социального развития центров экономического роста Амурской области.

В Свободном три объекта получили на развитие федеральные и региональные средства. На территории школы № 8 в 2019 году появятся футбольное поле, круговые беговые дорожки, тренажерный сектор, баскетбольная площадка. В этом году выполнены подготовительные работы по устройству ливневок, ограждений и площадок под размещение хоккейной коробки, футбольного поля, сектора для прыжков, детской игровой площадки. Освоено порядка 18 миллионов рублей – те средства, которые были предусмотрены на 2018 год. Полная стоимость контракта – 58 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. К 20 декабря работы 2018 года будут завершены, а продолжатся – в 2019 году в весенне-летний период, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Также комиссия посетила городскую больницу. Прошла проверка наличия поступившего ранее медицинского оборудования для реанимации, гинекологии и офтальмологического центра, которое, как показала проверка, уже установлено и используется по назначению.

Также поступило оборудование для городской поликлиники, которое пока монтируется и готовится к работе. Получены рентгендиагностическая цифровая установка, комплекс рентгеновский телеуправляемый и ультразвуковая система.

Работа по освоению средств была оценена положительно, замечаний нет.