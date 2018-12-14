Китайский гороскоп на 14 декабря: день Металлического Дракона

Фото: Астролог: Елена Войтович

«Лес рубят – щепки летят», именно такой пословицей можно охарактеризовать энергетику данного дня. Но созвездие дня под знаком «Призраки», обещает любое начинание «похоронить на корню».

Энергия дня носят противоречивый характер. Индикатор дня указывает на стабильность и обещает успех в делах, от которых вы хотите получить длительный эффект.

День вступает в лобовое столкновение с годом. Этим он увеличивает аварийные и конфликтные ситуации. Не лучший день для начала путешествий и занятий экстремальными видами спорта.

День вскрывает Хранилища – появление внезапной, спонтанной суммы денег нужно еще суметь удержать. Они как быстро приходят, так и уходят.

День приносит звезду Банкрота. Настоятельно, рекомендую ограничить операции связанные с финансами.

У Собачек денек пройдет насыщенно. Все события множатся, не стоит брать кредиты, будет сложно их выплатить. Не подписывайте договора, у которых есть четкие сроки, не уложитесь.

День вскрывает хранилища, что может символизировать не только получение спонтанной суммы денег, но есть вероятность встретить людей из прошлого, о которых вы давно забыли. Следите за тем, что говорите, может всплыть секретная информация. Уходите от конфликтных ситуаций, так как энергии дня их провоцируют. День усиливает интуицию, не забывайте к ней прислушиваться.

У Драконов занижается самооценка. Не лучший день для собеседования.

К Быкам пришел день-провокатор, он подталкивает на действия разрушительного характера. У вас появится желание, что-то изменить, переделать, разрушить, «разнести в прах». Экстремальные виды спорта лучше перенести на другой день. Хирургические вмешательства не рекомендуются. День все множит и вскрывает Хранилища. Попробуйте приобрести лотерейный билет, или принять участие в розыгрыше призов.

Кролики не стройте планы, день их изменит.

Пришло время, когда Обезьянам, Крысам и Драконам стоит заняться творчеством. День помогает в раскрытии ваших творческих способностей.

Свинки, вы сегодня самые привлекательные и обаятельные. Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, используйте этот день для знакомств и общения. А в семейных парах может произойти конфликт на почве ревности, не провоцируйте ситуацию.

Крысы могут ощутить ослабление здоровья, недомогание.

Обезьянки, будьте более внимательными и аккуратными, день символизирует получение внезапной травмы.

Лошадки будут за что-то бороться, доказывать свою правоту.

Тигры, не начинайте проекты, от которых вы планируете получить быстрый результат. День хоронит начинания, может провоцировать конфликтные ситуации. Есть вероятность, кого-то или что-то потерять.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп