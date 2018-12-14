За секунду до аварии: программа «Сканер» запускает новый интернет-проект

С 17 декабря программа «Сканер» телекомпании «Альфа-канал» расширяет возможности и запускает новый интернет-проект под названием «Rec: смотри на дорогу!»

Цель проекта – показать, что даже не самое грубое нарушение правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям или же стать и вовсе последним.

«В каждом выпуске проекта, а он будет выходить раз в неделю, – подборка самых заметных, ярких, поучительных и даже страшных событий на дороге, которые попали в объектив подписчиков нашего аккаунта в Инстаграме. Это могут быть как записи видеорегистраторов, так и камер мобильных телефонов», – рассказала редактор проекта Татьяна Котельникова.

«Чаще всего мы видим то, что уже случилось: машины разбиты, люди получили травмы. А то, что происходит за секунду до аварии, практически всегда остается за кадром. Именно эти моменты мы и будем транслировать, чтобы люди учились на чужих ошибках и смотрели на дорогу», – добавила Татьяна.

Стать соавтором проекта может каждый амурчанин. Если есть подходящее видео, его можно прислать в Инстаграм программы «Сканер».