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сегодня, 10:23 4

За секунду до аварии: программа «Сканер» запускает новый интернет-проект

За секунду до аварии: программа «Сканер» запускает новый интернет-проект

С 17 декабря программа «Сканер» телекомпании «Альфа-канал» расширяет возможности и запускает новый интернет-проект под названием «Rec: смотри на дорогу!»

Цель проекта – показать, что даже не самое грубое нарушение правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям или же стать и вовсе последним.

«В каждом выпуске проекта, а он будет выходить раз в неделю, – подборка самых заметных, ярких, поучительных и даже страшных событий на дороге, которые попали в объектив подписчиков нашего аккаунта в Инстаграме. Это могут быть как записи видеорегистраторов, так и камер мобильных телефонов», – рассказала редактор проекта Татьяна Котельникова.

«Чаще всего мы видим то, что уже случилось: машины разбиты, люди получили травмы. А то, что происходит за секунду до аварии, практически всегда остается за кадром. Именно эти моменты мы и будем транслировать, чтобы люди учились на чужих ошибках и смотрели на дорогу», – добавила Татьяна.

Стать соавтором проекта может каждый амурчанин. Если есть подходящее видео, его можно прислать в Инстаграм программы «Сканер».

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#ДТП #происшествия #СМИ

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    хорошее дело. еще бы с проскакунами начали бороться. стоишь на перекрестке уже на красном, завершаешь поворот налево, но все чаще появляются камикадзе, которые хотят проскочить прямо, причем даже не сбавляя скорости. либо есть такие, которые умудряются въехать на перекресток уже под красный, чтобы повернуть налево. видимо, эти несколько секунд стоят того, чтобы разбить машину себе и другому, угробить чью-то жизнь, либо сделать калекой. когда с этими водятлами с отсутствующим чувством самосохранения начнут бороться, чтобы предупредить аварии?

  • Дублер Гагарина

    Дублер Гагарина
    1 час назад

    Давайте, собирайте чернуху. Больше в этой мимолетной жизни вам, видимо, заняться нечем. Депрессия и дальше будет преобладать в обществе покуда СМИ делают негатив центром внимания. Водитель сам анализирует ситуацию и должен предвидеть события в 90 процентов случаях.

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    Дублер Гагарина

    Давайте, собирайте чернуху. Больше в этой мимолетной жизни вам, видимо, заняться нечем. Депрессия и дальше будет преобладать в обществе покуда СМИ делают негатив центром внимания. Водитель сам анализирует ситуацию и должен предвидеть события в 90 процентов случаях.



    Вы странные)) Сканер -это ж ведь хроника происшествий) И Вы их обвиняете в том, что они рассказывают о происшествиях. Логика огонь))) Вас же никто не заставляет смотреть это... Это ж не на ТВ будет, судя по статье... А Инстаграм - дело добровольное. Так что - включайте голову, чтоб не писать чушь)

  • meneJer

    meneJer
    10 минут назад

    Мне кажется норм тема!

    Еще айфоны икс с начните разыгрывать....тогда точно устанете просматривать каждый ролик)

    П.с машины своей нет,но учавствовал бы(даже без призов)

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