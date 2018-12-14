Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14декабря
Предыдущая новость
сегодня, 01:00

Гороскоп на 14 декабря: Водолеи под напряжением, Львы найдут вдохновение

Гороскоп на 14 декабря: Водолеи под напряжением, Львы найдут вдохновение

Восход Солнца: 08:21
Заход Солнца: 16:26
Солнце в Стрельце.

Овен. Звезды рекомендуют Вам обратить внимание на здоровье. Если у вас есть предрасположенность к аллергии, то запаситесь необходимыми лекарствами.

Телец. Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого.

Близнецы. День приносит гармонию и умеренность, возможность исправления ошибок. день способствуют психологической мобильности, изменчивости.

Рак. Сегодня Раки могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Строить дальновидные планы на жизнь можно, главное быть более реалистичным.

Читайте также
Гороскоп на неделю 10 – 16 декабря: у Скорпионов хаос, Стрельцам стоит проверять всю информацию

Лев. Сегодня Вы настроены идти на компромиссы, чем порадуешь своих оппонентов, да и тебе самой понравится такой метод решения проблем.

Дева. Многие представители знака будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах.

Весы. Если вы планировали на этот день одно, а кто-то или что-то помешало вашим планам, не стоит из-за этого нервничать, возможно, так будет даже лучше.

Скорпион. Этот день желательно посвятить налаживанию отношений с любимым человеком. Побалуйте «половинку» чем-нибудь особенным: купите милое украшение или испеките романтический торт.

Читайте также
Гороскоп на декабрь 2018 года: у Дев череда испытаний, а Козероги будут метаться

Стрелец. Не совершайте необдуманных шагов, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен, все будет идти своим чередом.

Козерог. В этот день вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания. Возможно, что сегодня кто-то сможет разоблачить в чем-то Козерогов и выведет их на чистую воду.

Водолей. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Вероятны недоразумения на службе или размолвка с сослуживцем.

Рыбы. Возможно, в вашем доме может воцариться непринужденная, теплая атмосфера. Чтобы сохранить тепло отношений, не скупитесь на комплименты друг другу, на знаки внимания, подарки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 73

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


В России и мире

Участница «Дома-2» назвала проект психбольницей

В России и мире

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована
В России и мире

В московском Театре сатиры найден труп
В России и мире

На Украине запретили читать Донцову

В России и мире

Восточный гороскоп на 13 декабря: день Земляного Кролика
Общество

Гороскоп на 13 декабря: Водолеям не стоит доверять, а Стрельцам стоит заняться самоконтролем
В России и мире

Восточный гороскоп на 12 декабря: день Земляного Тигра
Общество

Гороскоп на 12 декабря: у Рыб загадочный день, а Раки изменят себе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь