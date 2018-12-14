Гороскоп на 14 декабря: Водолеи под напряжением, Львы найдут вдохновение

Восход Солнца: 08:21

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Звезды рекомендуют Вам обратить внимание на здоровье. Если у вас есть предрасположенность к аллергии, то запаситесь необходимыми лекарствами.

Телец. Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого.

Близнецы. День приносит гармонию и умеренность, возможность исправления ошибок. день способствуют психологической мобильности, изменчивости.

Рак. Сегодня Раки могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Строить дальновидные планы на жизнь можно, главное быть более реалистичным.

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Лев. Сегодня Вы настроены идти на компромиссы, чем порадуешь своих оппонентов, да и тебе самой понравится такой метод решения проблем.

Дева. Многие представители знака будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах.

Весы. Если вы планировали на этот день одно, а кто-то или что-то помешало вашим планам, не стоит из-за этого нервничать, возможно, так будет даже лучше.

Скорпион. Этот день желательно посвятить налаживанию отношений с любимым человеком. Побалуйте «половинку» чем-нибудь особенным: купите милое украшение или испеките романтический торт.

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Стрелец. Не совершайте необдуманных шагов, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен, все будет идти своим чередом.

Козерог. В этот день вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания. Возможно, что сегодня кто-то сможет разоблачить в чем-то Козерогов и выведет их на чистую воду.

Водолей. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Вероятны недоразумения на службе или размолвка с сослуживцем.

Рыбы. Возможно, в вашем доме может воцариться непринужденная, теплая атмосфера. Чтобы сохранить тепло отношений, не скупитесь на комплименты друг другу, на знаки внимания, подарки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев