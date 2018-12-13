Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Руководителю администрации президента Российской Федерации поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Указ вступил в силу с момента подписания.

11 декабря Амур.инфо сообщало, что Владимир Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток. Журналистам федеральных изданий об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В октябре с инициативой переноса столицы округа выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Его поддержал полпред президента Юрий Трутнев. Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявлял, что не согласен с предложением Кожемяко, жители региона собирали подписи против переноса столицы ДФО.

Большинство участников опроса Амур.инфо посчитали, что центром Дальневосточного федерального округа должен остаться Хабаровск.