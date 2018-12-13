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13 декабря 2018, 23:21 10

Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Владивосток стал столицей Дальнего Востока
Фото: Александр Хитров

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов». Согласно документу, центр Дальневосточного федерального округа перенесен во Владивосток. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Руководителю администрации президента Российской Федерации поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Указ вступил в силу с момента подписания.

11 декабря Амур.инфо сообщало, что Владимир Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток. Журналистам федеральных изданий об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В октябре с инициативой переноса столицы округа выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Его поддержал полпред президента Юрий Трутнев. Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявлял, что не согласен с предложением Кожемяко, жители региона собирали подписи против переноса столицы ДФО.

Большинство участников опроса Амур.инфо посчитали, что центром Дальневосточного федерального округа должен остаться Хабаровск.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • тт

    тт
    1 час назад

    Счастье то какое. Три дня бухать можно от избытка чуйств.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    На конец то!!!

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Выходит мнение коня весомее для путина мнения жителей Хабаровска. Вот вам и демократия .

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    тт

    Счастье то какое. Три дня бухать можно от избытка чуйств.



    Ещё бы три дня выходных за это дали!

    С сохранением зарплаты. )

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Max-1990

    Выходит мнение коня весомее для путина мнения жителей Хабаровска. Вот вам и демократия .



    Кто такой КОНь для Путина?

    Просто рабочая лошадка, вгоняющая в долги рентабельные регионы. (

  • Lizunka

    Lizunka
    1 час назад

    Oldlord

    Max-1990

    Выходит мнение коня весомее для путина мнения жителей Хабаровска. Вот вам и демократия .



    Кто такой КОНь для Путина?

    Просто рабочая лошадка, вгоняющая в долги рентабельные регионы. (



    Max-1990. Вы смешной))) Какое мнение КОНя???

    А с Вами Лорд - по поводу выходных, согласна! Дать Хабаровску допвыходные! Один фиг - куча денег на переезд чиновников на это уйдет! Все пакуют чемоданы, переезжать))) Зато губером станет, тот, кто... (первым принесет штопор). Простите, из анекдота, вырвалось))).

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Lizunka

    губером станет, тот, кто... (первым принесет штопор).



  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, чем КОН мотивировал перенос столицы ДВФО? Неужели это рентабельно?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    full

    Интересно, чем КОН мотивировал перенос столицы ДВФО? Неужели это рентабельно?



    Сомневаюсь, что КОНю надо было экономически мотивировать перенос.

    Тут только политика едра работает.

    А она асоциальна!

  • god_save_the_queen

    god_save_the_queen
    38 минут назад

    Причём тут мнение хабаровчан? Речь не только о них, а о Дальнем востоке в целом.

    Плевать на эти переносы и формальности, но давно пора было это сделать. Всегда удивляло, что Хабаровск "первее" Владивостока. Если представить, какой город предпочтительнее для посещения - иностранными туристами или соотечественниками из других областей - выбор очевиден, разве нет?

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