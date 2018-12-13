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13декабря
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На стенде Приамурья на Днях Дальнего Востока Трутнева «отправили в космос»

На стенде Приамурья на Днях Дальнего Востока Трутнева «отправили в космос»
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

На фестивале «Дни Дальнего Востока», который сейчас проходит в Москве, представлен симулятор полета космического корабля «Союз». Он находится на стенде Амурской области. Одним из первых испытателей этого устройства стал вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Как пишет «Интерфакс», посетителям предлагают в режиме реального времени стартовать с космодрома Байконур, состыковаться с Международной космической станцией и даже выйти в открытый космос. Несмотря на отсутствие опыта, Трутнев справился с этой задачей успешно с первой попытки.

«Я сам напросился (в космос – Прим. ред.). В детстве в возрасте 2-3 лет очень мечтал стать космонавтом. Поэтому решил попробовать», – поделился впечатлениями Юрий Трутнев с журналистами после осмотра выставки.

По его словам, в этом году выставка стала более интересной, она рассказывает москвичам и гостям столицы о Дальнем Востоке, а также о тех вакансиях, которые сейчас есть в макрорегионе.

Дни Дальнего Востока проходят в Москве второй раз. В этом году они стартовали 3 декабря вместе с открытием Дальневосточной ярмарки на Тверской площади в Москве.

Ключевым событием стал молодежный фестиваль, который проходит с 13 по 15 декабря в «Экспоцентре» в Москве. Посетителей ждут лекции и мастер-классы от ведущих бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры. Гости также смогут попробовать традиционные блюда регионов Дальнего Востока, узнать о вакансиях и туристических возможностях макрорегиона. В прошлом году выставку и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч москвичей и гостей столицы.

Ранее Амур.инфо сообщало, что одна из особенностей экспозиций Амурской области на Днях Дальнего Востока – робот-гид Амурбот.

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#технологии

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    да хоть куда-лишь бы подальше с ДВ

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