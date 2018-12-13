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13декабря
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Благовещенской больнице, где пациентку перевязали скотчем, предстоит комплексная проверка

Благовещенской больнице, где пациентку перевязали скотчем, предстоит комплексная проверка
Фото: Амур.инфо

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин сообщил, что в ближайшее время будет проведена комплексная проверка в Благовещенской городской клинической больнице. Цель – дать экспертную оценку сведениям, поступающим по различным информационным каналам от пациентов и работников учреждения об имеющихся нарушениях трудового законодательства, финансовой дисциплины, норм безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

«В ходе проверки будет проведен не только анализ обращений граждан, но и составлена полная картина деятельности учреждения. Вчера там приступил к исполнению обязанностей главного врача Андрей Роговченко – врач с большим опытом работы, имеющий к тому же успешную практику руководства одним из подразделений БГКБ. Сейчас главное – стабилизировать ситуацию, навести порядок в организации работы, чтобы больница, в коллективе которой масса высококлассных профессионалов, могла и дальше в нормальном режиме функционировать, выполнять свои непосредственные задачи по оказанию медицинской помощи горожанам, но уже без этого нарастающего количества сигналов о нарушениях», – цитирует Субботина пресс-служба амурского министерства здравоохранения.

В министерстве подчеркивают, что информация о нарушениях, которую сообщали граждане, носит самый разнообразный характер: от использования скотча вместо медицинского лейкопластыря в хирургическом блоке до отказа в медицинской помощи пациентке с высокой температурой и симптомами пневмонии.

Благовещенская городская клиническая больница оказалась в центре внимания региональных и федеральных СМИ из-за недавнего инцидента – одной из пациенток сделали перевязку скотчем. Этим случаем уже занялись следственные органы.

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#здоровье

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Перевязкой скотчем пациентки Благовещенской больницы занялись следователи

Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    44 минуты назад

    Скотч - сомнительная замена "вызываюшему аллергию" лейкопластырю. Стерилен или нет, это одно.Слава богу хоть Фейри раны не обрабатывают. Или обрабатывают?

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