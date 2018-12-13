В Белогорске начались работы по укреплению аварийной опоры путепровода

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске готовят основание для установки конструкции из железобетона и металла для временного укрепления аварийной опоры № 3 городского путепровода. Подрядчик приступил к работе с утра 13 декабря. Предварительно со специалистами провели инструктаж по технике безопасности. Железнодорожники предоставили бригаде строителей сигналиста для организации работ.

Подготовку площадки специалисты выполняли вручную. Для этого на место предварительно по поручению главы города Станислава Мелюкова доставили 6 кубов щебня и пескогравия. Основание выровняли под отметку при помощи оптического нивелира. В работе использовали вибротрамбовку. Помимо этого, с опережением графика работ выполнили укладку первого ряда железобетонных блоков мотовозом ПЧ. Ранее эти работы планировалось выполнить 14 декабря, в пятницу. Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, блоки в количестве 35 штук в начале недели доставили к опоре.

14 декабря работы продолжатся. Специалистам предстоит сделать их обвязку. На следующей неделе начнется укладка второго ряда железобетонных блоков. Параллельно уже идет изготовление металлических элементов конструкции.

Ранее сообщалось, что для сокращения времени производства работ к их выполнению привлечено три подрядных организации, в том числе и железнодорожники. Организацию работ по укреплению аварийной опоры № 3 путепровода Белогорска над Транссибом обсуждали 12 декабря в администрации Белогорска. Техническое решение временной конструкции из железобетона и металла, с учетом предложений железнодорожников и подрядчиков, экспертом уже подготовлено. На совещании глава города подчеркнул, что стоит задача в кратчайшие сроки изготовить конструкцию, которая позволит открыть движение через путепровод. Максимальный срок завершения работ – 25 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорске в настоящее время движение по путепроводу полностью перекрыто. Однако существуют спецпропуска, позволяющие совершать проезд. Количество пропусков уже пришлось сократить из-за злоупотреблений. По решению главы Белогорска их лишились восемь машин трех организаций города. Еще пять руководителей предприятий предупреждены о недопустимости злоупотребления проездом через мост при пропускном режиме.