Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:32 0

В Белогорске начались работы по укреплению аварийной опоры путепровода

В Белогорске начались работы по укреплению аварийной опоры путепровода
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске готовят основание для установки конструкции из железобетона и металла для временного укрепления аварийной опоры № 3 городского путепровода. Подрядчик приступил к работе с утра 13 декабря. Предварительно со специалистами провели инструктаж по технике безопасности. Железнодорожники предоставили бригаде строителей сигналиста для организации работ.

Подготовку площадки специалисты выполняли вручную. Для этого на место предварительно по поручению главы города Станислава Мелюкова доставили 6 кубов щебня и пескогравия. Основание выровняли под отметку при помощи оптического нивелира. В работе использовали вибротрамбовку. Помимо этого, с опережением графика работ выполнили укладку первого ряда железобетонных блоков мотовозом ПЧ. Ранее эти работы планировалось выполнить 14 декабря, в пятницу. Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, блоки в количестве 35 штук в начале недели доставили к опоре.

14 декабря работы продолжатся. Специалистам предстоит сделать их обвязку. На следующей неделе начнется укладка второго ряда железобетонных блоков. Параллельно уже идет изготовление металлических элементов конструкции.

Ранее сообщалось, что для сокращения времени производства работ к их выполнению привлечено три подрядных организации, в том числе и железнодорожники. Организацию работ по укреплению аварийной опоры № 3 путепровода Белогорска над Транссибом обсуждали 12 декабря в администрации Белогорска. Техническое решение временной конструкции из железобетона и металла, с учетом предложений железнодорожников и подрядчиков, экспертом уже подготовлено. На совещании глава города подчеркнул, что стоит задача в кратчайшие сроки изготовить конструкцию, которая позволит открыть движение через путепровод. Максимальный срок завершения работ – 25 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорске в настоящее время движение по путепроводу полностью перекрыто. Однако существуют спецпропуска, позволяющие совершать проезд. Количество пропусков уже пришлось сократить из-за злоупотреблений. По решению главы Белогорска их лишились восемь машин трех организаций города. Еще пять руководителей предприятий предупреждены о недопустимости злоупотребления проездом через мост при пропускном режиме.

Просмотров всего: 271

#Белогорск #транспорт

распечатать


Происшествия 3

Слон и моська: момент ДТП с переворотом в Благовещенске попал на видео
Происшествия

В Благовещенске произошло ДТП с переворотом

Происшествия 8

Транспортный полицейский заковал пассажира в наручники и избил его
Общество 2

До нового года в Белогорске откроют путепровод

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь