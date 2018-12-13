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13декабря
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сегодня, 19:07 3

Слон и моська: момент ДТП с переворотом в Благовещенске попал на видео

Слон и моська: момент ДТП с переворотом в Благовещенске попал на видео
Фото: скриншот видео

ИА «Сканер» опубликовало видео самого момента ДТП, которое произошло в Благовещенске 13 декабря. В районе перекрестка улиц Пушкина и Октябрьской столкнулись две машины.

Судя по кадрам, участниками аварии стали легковушка и грузовик, причем маленький автомобиль сумел «уронить» большой.

Известно, что в ДТП есть один пострадавший. Подробностями происшествия ИА «Амур.инфо» пока не располагает.

Кто должен был уступить дорогу в этой ситуации и кто виноват в случившемся, установят правоохранители.

Просмотров всего: 2034

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Медведь123

    Медведь123
    2 часа назад

    Октябрьская здесь главная, соответственно виновата малолитражка

  • Montajer

    Montajer
    1 час назад

    Да, у малолитражки знак уступи дорогу. Совсем нет чувства самосохранения.

  • Montajer

    Montajer
    1 час назад

    Да, у малолитражки знак уступи дорогу. Совсем нет чувства самосохранения.

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