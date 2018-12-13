Слон и моська: момент ДТП с переворотом в Благовещенске попал на видео
ИА «Сканер» опубликовало видео самого момента ДТП, которое произошло в Благовещенске 13 декабря. В районе перекрестка улиц Пушкина и Октябрьской столкнулись две машины.
Судя по кадрам, участниками аварии стали легковушка и грузовик, причем маленький автомобиль сумел «уронить» большой.
Известно, что в ДТП есть один пострадавший. Подробностями происшествия ИА «Амур.инфо» пока не располагает.
Кто должен был уступить дорогу в этой ситуации и кто виноват в случившемся, установят правоохранители.
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