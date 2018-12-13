Основные новогодние мероприятия начинаются в Благовещенске с 14 декабря

Фото: Амур.инфо

С 14 декабря в Благовещенске начинаются основные городские мероприятия, посвященные Новому году. Подробный план всех мероприятий размещен на главной странице сайта администрации города – он доступен по клику на новогодний баннер.

События будут проходить на открытых площадках домов культуры, библиотек, Городского парка, Общественно-культурного центра, учреждений дополнительного образования детей в разных районах Благовещенска в период всех праздничных дней. Жителей и гостей ждет обширная программа мероприятий: разнообразные выставки, мастер-классы, театрализованные представления, квесты, развлекательные и концертные программы и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

С середины декабря в Городском доме культуры состоятся развлекательные программы как для детей, так и для взрослых. В отделе декоративно-прикладного искусства всех желающих приглашают на мастер-классы по изготовлению украшений «Для себя, любимых», элементов новогоднего декора «Украшаем стол и дом».

Общественно-культурный центр ждет гостей на разнообразные спектакли по мотивам новогодних сказок, а также приглашает принять участие в игровой программе у елки «Новогодний переполох».

Для семейных пар и детей представлена творческая мастерская «Мастерим игрушки елке», которая пройдет в библиотеке имени Б. Машука.

Главное мероприятие состоится 31 декабря в 19:00 на площади имени Ленина, где пройдет большое новогоднее представление, будут организованы игровые площадки, конкурсы ростовых кукол и карнавальных костюмов. Завершится праздник в 20:00 традиционным праздничным фейерверком.

Новогодние выходные порадуют благовещенцев 3 января очередной встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой с играми, песнями и хороводом. Также всех желающих ждут на выставке-конкурсе «Бусы Хавроньи», где каждый самостоятельно создаст креативное украшение.

Еще один городской массовый праздник пройдет 6 января – горожан приглашают посетить «Резиденцию Деда Мороза», принять участие в выставке-конкурсе и насладиться концертно-развлекательной программой.

Со 2 января стартуют детские новогодние представления в разных районах города: 2 января, 13:00 – на площади имени Ленина; 3 января, 11:00 – в селе Плодопитомник; 3 января, 11:00 – в селе Белогорье; 3 января, 12:00 – МДЮБ имени Чехова; 3 января, 12:00 – МБ имени Б. Машука; 3 января, 12:00 – МБ «Молодежная»; 3 января, 12:00 – МДБ имени П. Комарова; 3 января, 15:00 – в поселке Моховая Падь.

Обширная новогодняя программа подготовлена муниципальными учреждениями Благовещенска: библиотеками, Общественно-культурным центром, Городским парком, учреждениями дополнительного образования детей и спорта.