Некоторые амурчане на время покинут свои жилища в связи с запуском ракеты

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В правительстве Амурской области прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности населения во время предстоящего пуска с космодрома Восточный. Запуск ракеты здесь намечен на 27 декабря 2018 года.

«Необходимо перевести силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования "Повышенная готовность" с 25 декабря 2018 года. Учитывая, что после пуска нас ожидают новогодние и рождественские праздники, считаю необходимым продлить режим повышенной готовности до 09.01.2019», – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что необходимые меры безопасности касаются в первую очередь населения Шимановского района, проживающего в селах, расположенных по трассе полета ракеты-носителя, а также работников золотодобывающих предприятий Зейского и Тындинского районов, расположенных в районе падения отделяющихся частей ракеты.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, главам Зейского и Тындинского районов необходимо организовать отселение на время пуска ракеты работников золотодобывающих предприятий и метеопоста. Руководство Шимановского района проведет опрос населения Чагояна, Кухтерина Луга и Ураловки, по итогам которого составит список желающих покинуть села на время запуска ракеты.

Фото: amurobl.ru