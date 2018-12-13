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13декабря
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сегодня, 18:23 6

Некоторые амурчане на время покинут свои жилища в связи с запуском ракеты

Некоторые амурчане на время покинут свои жилища в связи с запуском ракеты
Фото: Амур.инфо

В правительстве Амурской области прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности населения во время предстоящего пуска с космодрома Восточный. Запуск ракеты здесь намечен на 27 декабря 2018 года.

«Необходимо перевести силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования "Повышенная готовность" с 25 декабря 2018 года. Учитывая, что после пуска нас ожидают новогодние и рождественские праздники, считаю необходимым продлить режим повышенной готовности до 09.01.2019», – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что необходимые меры безопасности касаются в первую очередь населения Шимановского района, проживающего в селах, расположенных по трассе полета ракеты-носителя, а также работников золотодобывающих предприятий Зейского и Тындинского районов, расположенных в районе падения отделяющихся частей ракеты.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, главам Зейского и Тындинского районов необходимо организовать отселение на время пуска ракеты работников золотодобывающих предприятий и метеопоста. Руководство Шимановского района проведет опрос населения Чагояна, Кухтерина Луга и Ураловки, по итогам которого составит список желающих покинуть села на время запуска ракеты.

Фото: amurobl.ru

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    теперь каждый раз такое будет?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Переселите уже людей в Циолковский, а дома и земли сохраните за ними, в качестве компенсации за причиненные неудобства. Да и город кем-то же надо населять

  • full

    full
    1 час назад

    ЧОЗАНАФИГ?! Это же безопасно, нам же говорили. Чо, наврали снова?

  • Well you give

    Well you give
    53 минуты назад

    Да написали бы сразу, валите все, вы нам мешаете )))

  • олег1975

    олег1975
    50 минут назад

    Ауууу! Амуропатриоты! А как же ваши крики про безопасность запусков?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    43 минуты назад

    Вот так построили....

    С умом, всё просчитали, место выбрали правильно.

    Всё предусмотрели.

    Дебилы.

    Берега океана им не хватило.

    Кто нибудь ещё верит, что АО когда нибудь станет развитым густонаселённым регионом?

    Вахтовики и падающие ракеты-удел АО в ближайшем завтра.

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