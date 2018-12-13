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13декабря
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сегодня, 18:05 10

СМИ: амурские власти приняли решение заменить главврача Благовещенской горбольницы

СМИ: амурские власти приняли решение заменить главврача Благовещенской горбольницы
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» информацию о смене руководства благовещенской горбольницы. Недавно там пациентке сделали перевязку скотчем.

«Я в курсе этой ситуации, – приводятся слова Орлова. – Получил информацию из средств массовой информации. Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.

Самое интересное, по предварительной информации, необходимые принадлежности для качественной перевязки были в больнице. Так что это вопрос, скажем, внутренней логистики. По моей информации, мы сейчас ее перепроверяем, на складах были необходимые принадлежности. Почему они не были применены, это вопрос второй. Этот случай редкий, уникальный, по крайней мере, до меня впервые такая информация дошла».

Губернатор добавил, что главврач больницы скрывается.

«Сейчас минздрав разбирается, в чем там причина такого решения. До этого тоже были замечания от людей, что с ними не совсем корректно общались. Например, пациентку одну не положили с высокой температурой, хотя должны были. Эта информация копилась достаточно давно, поэтому мы заменили сейчас главного врача. Причем действующий главный врач находится на больничном, таким образом, я думаю, он скрывается, скажем так, от необходимости освободить должность», – сказал Василий Орлов.

Утром 13 декабря Сергей Петрухин сообщал ИА «Амур.инфо», что он по-прежнему остается главврачом Благовещенской городской клинической больницы, он находится на больничном. А тем временем в учреждении назначили исполняющего обязанности главного врача. Им стал Андрей Роговченко.

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#здоровье

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Здравоохранение в области больно

  • Тодд

    Тодд
    3 часа назад

    Главрач Первухин если виновен, то конечно должен отвечать. Но вот только почему он один несёт ответственность? Если такие проблемы, то когда будет поставлен вопрос о вышестоящем руководстве? А когда начнет отвечать главный человек в правительстве курирующий и отвечающий за все то, что происходит в здравоохранении области?

  • Ярославович

    Ярославович
    2 часа назад

    Какие-то мелкие проблемы выносятся на обсуждение, крупные замалчиваются и замаскировываются. По типу вижу соринку, но не вижу бревно. Странно. Нужно лечить не симптом, а причину.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Орлов как то мелко мстит-не по губернаторски

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Эта информация копилась достаточно давно, поэтому мы заменили сейчас главного врача.



    Респект губернатору. Это осиное гнездо давно нужно было расшевелить.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Victrix



    Эта информация копилась достаточно давно, поэтому мы заменили сейчас главного врача.



    Респект губернатору. Это осиное гнездо давно нужно было расшевелить.



    вот для респекта таких вот губернатор и действует.

    Там рядом трубу прорвало на крыше дома и жильцов заливает горячей водой. Снять! Причём снять губернатора. Потому что недосмотрел.

    Куды мы котимся?

  • Док

    Док
    1 час назад

    Делом врачей попахивает, страшно становится; где Амурская медицинская палата? Почему молчит?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад



    Губернатор добавил, что главврач больницы скрывается.



    А в погребе искали?

  • Well you give

    Well you give
    56 минут назад

    Док

    Делом врачей попахивает, страшно становится; где Амурская медицинская палата? Почему молчит?



    А Вы не заметили, что схема одна и та же в четырех учреждениях области? Методичку бы поменяли хотя бы!

  • Леонидова

    Леонидова
    16 минут назад

    Грустно, еще один доктор уедет из Амурки

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