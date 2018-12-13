СМИ: амурские власти приняли решение заменить главврача Благовещенской горбольницы

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«Я в курсе этой ситуации, – приводятся слова Орлова. – Получил информацию из средств массовой информации. Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.

Самое интересное, по предварительной информации, необходимые принадлежности для качественной перевязки были в больнице. Так что это вопрос, скажем, внутренней логистики. По моей информации, мы сейчас ее перепроверяем, на складах были необходимые принадлежности. Почему они не были применены, это вопрос второй. Этот случай редкий, уникальный, по крайней мере, до меня впервые такая информация дошла».

Губернатор добавил, что главврач больницы скрывается.

«Сейчас минздрав разбирается, в чем там причина такого решения. До этого тоже были замечания от людей, что с ними не совсем корректно общались. Например, пациентку одну не положили с высокой температурой, хотя должны были. Эта информация копилась достаточно давно, поэтому мы заменили сейчас главного врача. Причем действующий главный врач находится на больничном, таким образом, я думаю, он скрывается, скажем так, от необходимости освободить должность», – сказал Василий Орлов.

Утром 13 декабря Сергей Петрухин сообщал ИА «Амур.инфо», что он по-прежнему остается главврачом Благовещенской городской клинической больницы, он находится на больничном. А тем временем в учреждении назначили исполняющего обязанности главного врача. Им стал Андрей Роговченко.