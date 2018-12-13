Вылеты из Благовещенска на Хайнань прекратились

Рейсы туроператора «Жемчужная река» из Благовещенска на Хайнань отменены до конца декабря. Ростуризм исключил компанию из реестра туроператоров, поскольку она перестала выполнять свои обязательства перед клиентами с 8 декабря.

Ранее самолеты летали на китайский курорт Хайнань раз в неделю по понедельникам. По информации туристических агентств, практически все билеты на рейсы до конца 2018 года были проданы. Планы на отпуск рухнули у нескольких сотен амурчан, учитывая, что один борт рассчитан на 156 человек.

Сейчас благовещенские турагентства помогают людям оформить документы на возвращение полной стоимости путевок. По закону, туроператор обязан это сделать в течение 10-30 дней.

Состоятся ли рейсы из Благовещенска на Хайнань после нового года, пока неизвестно. Турагентства со дня на день ждут точную информацию от «Жемчужной реки». Сколько сейчас амурчан находится на острове Хайнань, пока неизвестно.

Всего, по данным Ростуризма на 12 декабря на Хайнане отдыхают около двух с половиной тысяч туристов «Жемчужной реки». Ближайший вылет в Благовещенск назначен на 17 декабря. Предыдущий борт с амурскими туристами прибыл в Приамурье с задержкой на день 11 декабря.