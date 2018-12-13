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13декабря
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сегодня, 17:26 1

Мешок марихуаны и банку гашишного масла изъяли у амурчанина

Мешок марихуаны и банку гашишного масла изъяли у амурчанина
Фото: 28.мвд.рф

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что житель села Октябрьское Михайловского района может хранить по месту жительства наркотики. В ходе проверки сообщение подтвердилось.

В доме сельчанина оперативники обнаружили и изъяли банку с порошкообразным веществом бурого цвета, а в надворных постройках – мешок с растительной массой с характерным запахом конопли.

Результаты проведённого исследования показали, что в мешке была марихуана общим весом около двух килограммов. В банке находилось гашишное масло весом 200 граммов. Неоднократно судимый хозяин дома 1977 года рождения пояснил, что наркотики он изготовил для личного потребления.

По данному факту следователями МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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#производство

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    2 часа назад

    happy new years

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