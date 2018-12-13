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13декабря
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сегодня, 17:22 0

Почтовые отправления в результате происшествия в Благовещенске не повреждены

Почтовые отправления в результате происшествия в Благовещенске не повреждены
Фото: Амур.инфо

В пресс-службе УФПС Амурской области прокомментировали происшествие в Благовещенске по адресу: улица Шевченко, 60/6. Сообщается, что в результате люди не пострадали, почтовые отправления не повреждены.

«На время устранения последствий происшествия обслуживание клиентов отделения перенесено в ближайшее почтовое отделение 675011, расположенное по адресу: Благовещенск, улица Хмельницкого, 54. Доставка почтовой корреспонденции ведется без изменений», – прокомментировали ИА «Амур.инфо».

Уточнить режим работы отделений можно на официальном сайте «Почты России»: pochta.ru/offices, а также по телефону: 8 (4162) 33-26-68.

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#ЖКХ #происшествия

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