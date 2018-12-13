Жильцов благовещенского аварийного барака залило горячей водой

В Благовещенске в разгар зимы с крыши дома льется вода, притом горячая. Старый двухэтажный дом, где произошла коммунальная катастрофа, признан аварийным в 2016 году. Его и без того бедственное положение усугубил порыв трубы, расположенной на крыше здания.

Горячая вода затопила одну из квартир дома по адресу: улица Горького, 204/4. На крыше двухэтажки, где проходят трубы, случился порыв. Дозвониться в аварийную службу и управляющую компанию люди пытались около часа. А пока ждали помощи, ведрами выносили из квартиры воду. По словам жильцов, дом был построен в 60-х годах, аварийным его признали в 2016-м. Но людей до сих пор не переселили на новую жилплощадь.

«Видите, как резко началось? И никто трубки не берет, не у кого даже помощи попросить», – плачет Наталья Тягунова, рассказывая о том, как звонила в аварийные службы. Жертвой потопа она стала неожиданно. Горячая вода полилась прямо с потолка в ее квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного барака. Трубы проходят на чердаке. Когда случился порыв, дозвониться в аварийную службу и в управляющую компанию женщине не удалось – никто не брал трубки. На помощь пришли соседи – воду выносили ведрами.

Порыву, по словам Натальи Тягуновой, предшествовало отключение тепла. «Вчера отключили батареи, сказали, что где-то порыв. К обеду обещали подключить тепло. Подключили, и вот это случилось. Ночью же было отключено, и, может, перемерзло что-то», – предполагает женщина.

В этой квартире она с семьей живет больше 20 лет. Когда с потолка хлынуло, пятилетнюю внучку увезли к родственникам. Горячая вода залила диван, стол, шкаф с вещами и подмочила еще две соседние квартиры. Причем хозяева жилья ниже этажом уехали из города и пока не знают о неприятном сюрпризе, который их ждет дома. А у другой соседки из-за влажности от стен отвалилась штукатурка.

По словам жильцов, дом, где живут шесть семей, построен в 60-х годах. Аварийным его признали в 2016 году. «Условия невыносимые, пол шатается – детям ни прыгнуть, ни скакнуть. У меня потолок рушился, и никому никакого дела! – рассказывает жительница дома № 240/4 по улице Горького Валентина Трапезникова. – Я запрос делала. Вот сейчас, в данный момент, мне сказали, что это ветхое жилье, но жилья нет. А очередь там, наверное, 10-тысячная».

Через полчаса после приезда съемочной группы благовещенской телекомпании «Альфа-канал» в подмоченный барак приехал представитель управляющей компании. Он не сказал, почему случился порыв.

Тем временем хозяйка квартиры думает, как ей просушить вещи, мебель и вообще всё жилье. Ведь пользоваться электричеством в затопленной квартире опасно для жизни.