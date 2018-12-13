Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:20 5

Жильцов благовещенского аварийного барака залило горячей водой

Жильцов благовещенского аварийного барака залило горячей водой

В Благовещенске в разгар зимы с крыши дома льется вода, притом горячая. Старый двухэтажный дом, где произошла коммунальная катастрофа, признан аварийным в 2016 году. Его и без того бедственное положение усугубил порыв трубы, расположенной на крыше здания.

Горячая вода затопила одну из квартир дома по адресу: улица Горького, 204/4. На крыше двухэтажки, где проходят трубы, случился порыв. Дозвониться в аварийную службу и управляющую компанию люди пытались около часа. А пока ждали помощи, ведрами выносили из квартиры воду. По словам жильцов, дом был построен в 60-х годах, аварийным его признали в 2016-м. Но людей до сих пор не переселили на новую жилплощадь.

«Видите, как резко началось? И никто трубки не берет, не у кого даже помощи попросить», – плачет Наталья Тягунова, рассказывая о том, как звонила в аварийные службы. Жертвой потопа она стала неожиданно. Горячая вода полилась прямо с потолка в ее квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного барака. Трубы проходят на чердаке. Когда случился порыв, дозвониться в аварийную службу и в управляющую компанию женщине не удалось – никто не брал трубки. На помощь пришли соседи – воду выносили ведрами.

Порыву, по словам Натальи Тягуновой, предшествовало отключение тепла. «Вчера отключили батареи, сказали, что где-то порыв. К обеду обещали подключить тепло. Подключили, и вот это случилось. Ночью же было отключено, и, может, перемерзло что-то», – предполагает женщина.

В этой квартире она с семьей живет больше 20 лет. Когда с потолка хлынуло, пятилетнюю внучку увезли к родственникам. Горячая вода залила диван, стол, шкаф с вещами и подмочила еще две соседние квартиры. Причем хозяева жилья ниже этажом уехали из города и пока не знают о неприятном сюрпризе, который их ждет дома. А у другой соседки из-за влажности от стен отвалилась штукатурка.

По словам жильцов, дом, где живут шесть семей, построен в 60-х годах. Аварийным его признали в 2016 году. «Условия невыносимые, пол шатается – детям ни прыгнуть, ни скакнуть. У меня потолок рушился, и никому никакого дела! – рассказывает жительница дома № 240/4 по улице Горького Валентина Трапезникова. – Я запрос делала. Вот сейчас, в данный момент, мне сказали, что это ветхое жилье, но жилья нет. А очередь там, наверное, 10-тысячная».

Через полчаса после приезда съемочной группы благовещенской телекомпании «Альфа-канал» в подмоченный барак приехал представитель управляющей компании. Он не сказал, почему случился порыв.

Тем временем хозяйка квартиры думает, как ей просушить вещи, мебель и вообще всё жилье. Ведь пользоваться электричеством в затопленной квартире опасно для жизни.

Просмотров всего: 1370

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 3

Слон и моська: момент ДТП с переворотом в Благовещенске попал на видео
Происшествия 1

Вылеты из Благовещенска на Хайнань прекратились
Происшествия

Почтовые отправления в результате происшествия в Благовещенске не повреждены
Происшествия 2

В Благовещенске отделение «Почты России» закрыли из-за «аварийной ситуации»
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад

    СУДЕБНЫЙ ИСК управляйке вкатывайте - это их трубопроводы.

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    2 часа назад

    Сомневаюсь ОООЧЕНЬ

  • full

    full
    2 часа назад

    Переселиться в гостиницу подороже и отправлять все счета бабе Вале.

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    1 час назад

    Вот она Россия. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Где она !!!

  • full

    full
    1 час назад

    Nikolay Ivanovich.

    Вот она Россия. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Где она !!!



    Застряла где то между прокуратурой и мэрией. Они то между собой договорились, а вот жители с кипятком не сумели. Но это их проблемы, не правда ли?

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь