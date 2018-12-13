Андрей Субботин о Зейской больнице: есть шероховатости, но они излечимы

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Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин на днях проверил обстановку в Зейской больнице. Он встретился с коллективом медучреждения. Состоялся разговор, в основном работников интересовали вопросы дальнейшей реорганизации и кадровой политики.

Галина Миничева, участковый терапевт поликлиники, отметила, что условия труда в последние месяцы заметно улучшились. «Да, у нас и объемы увеличились, и подход к каждому пациенту изменился. Со стороны главного врача отношение к нам другое. Он и к врачам, и к среднему персоналу, и вообще к людям относится с пониманием», – говорит Галина Миничева.

Также приводится мнение жителя города Зеи Василия Мясникова, который оценил работу больницы высоко: «Сколько раз ни обращался в поликлинику, в стационар – здесь врачи доброжелательные, условия нормальные. Да вот, вы сами видите все».

Отмечается, что еще несколько месяцев назад больница находилась на краю глубочайшего кризиса. Кредиторская задолженность копилась годами. Отсутствие медикаментов, жесткая экономия на продуктах питания, невозможность обновлять материальные ресурсы от медицинской аппаратуры до мягкого инвентаря – все это было обусловлено необходимостью содержать персонал. И именно персонала – вспомогательного – здесь было в избытке. В сущности, только на зарплату работникам и хватало средств. Однако штат (не врачебный) постоянно расширялся – без всяких на то оснований. Чтобы «вытащить» больницу из долговой ямы, нужно было провести тщательный анализ всех затрат и оптимизацию как штатного расписания, так и имущественной базы.

Сокращение лишних инженеров, экономистов, печников, сторожей и ряда других специалистов, не имеющих отношения к лечебному процессу, позволит уже в следующем году сэкономить свыше 66 миллионов рублей. Плюс – экономия, которую обеспечило упорядочивание площадей структурных подразделений. Все высвобожденные средства направляются на повышение уровня медицинского обслуживания населения, пишет пресс-служба областной администрации.

«Мы на себе не почувствовали никакого диктата, наоборот – впервые за несколько лет больница выплатила мне всю сумму, накопившуюся за командировки, обучение! Медикаменты все необходимые у нас теперь есть», – говорит кардиолог Антонина Савина.

Как отмечается, действительно, за 2016-2018 годы образовалась задолженность перед работниками по оплате льготного проезда, командировочных расходов, оплате обучения и повышения квалификации, стоимости проезда и проживания в сумме около 10 миллионов рублей. На 1 декабря эта задолженность погашена в полном объеме.

«Первое преобразование Зейской больницы – это назначение нового главврача Хомитова. У нас с его приходом улучшилось материальное состояние в учреждении. Единственная наша проблема сейчас – нехватка врачебных кадров! Но и ее стараются решать», – говорит Ирина Тенеткина, заведующая женской консультацией, бывший депутат Зейского горсовета.

В 2018 году Зейская больница на собственные средства приобрела медицинское оборудование на сумму 572 тысячи рублей, в том числе: электрокардиограф, 21 пульсоксиметр, монитор АД, регистр ЭКГ, 8 анализаторов крови, 55 приборов для измерения артериального давления и другое.

По госпрограммам закуплены аппараты ИВЛ и аппараты УЗИ экспертного класса. За счет средств страхового нормированного запаса ОМС приобретен аппарат ИВЛ.

«Впервые за много лет мы стали получать новое оборудование. Уже поставлены в больницу современные аппараты УЗИ, ЭКГ, холтеровского мониторирования», – говорит Татьяна Мельникова, заведующая отделением лучевой диагностики. Таким образом, учреждение получило четкий вектор развития, ориентированного на пациента – на его здоровье и комфорт.

«Меня все устраивает. Чистая больница, вежливый персонал. Кормят вкусно очень! Лекарства брать с собой сюда не нужно – все есть в стационаре», – рассказал пациент Евгений Полуянов.

По словам главного врача Зейской больницы Игоря Хомитова, на 2019 год запланировано провести ряд ремонтных работ в зданиях филиальной сети, установить энергосберегающее освещение, обеспечить повышение квалификации 20 врачей, в том числе 3 врачей из района, 70 человек среднего медицинского персонала, в том числе 14 человек из района. Планируется также привлечь врачей-хирургов, гинекологов-акушеров, терапевтов, педиатров, эндокринолога. «Это пока только первые шаги, первые очертания. Чтобы говорить о полном преображении, еще очень многое нужно сделать», – подчеркнул он.

Министр здравоохранения Андрей Субботин прокомментировал итоги своего визита в учреждение: «Еще есть определенные шероховатости, но они излечимы. Невозможно сделать все сразу. Особенно когда проблемы копились и усугублялись годами. План развития учреждения предусматривает ряд мероприятий, которые в итоге обеспечат больнице качественно иной уровень работы. Я пообщался с пациентами. Они ощутили положительные сдвиги в качестве обслуживания. Коллектив также это признает, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, они настроены на дальнейшую работу, готовы выполнять задачи, которые стоят сегодня перед каждым звеном областного здравоохранения».

С планом развития больницы министр вкратце ознакомил и мэра Зеи Сергея Гибадуллина. Сергей Равилович выразил готовность поддержать все инициативы ведомства, направленные на улучшение показателей здоровья жителей города.

«Уверен, что все предпринимаемые действия в результате окажут очень благоприятный эффект на состояние здравоохранения в нашем муниципальном образовании», – отметил Сергей Гибадуллин.

Министр и глава администрации, в недавнем прошлом – врач, анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ АО «Зейская больница имени Б.Е. Смирнова», приняли совместное решение о создании рабочей группы по оперативному решению вопросов медицинского обслуживания населения.

Ранее сообщалось о том, что зейские депутаты настаивают на отстранении от должности главного врача Зейской больницы Игоря Хомитова.