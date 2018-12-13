Участница «Дома-2» назвала проект психбольницей

29-летняя Оксана Ряска дала интервью и рассказала о жизни на проекте «Дом-2». Девушка два раза участвовала в телестройке.

Впервые девушка попала в «Дом-2» в 2012 году и быстро прославилась, став одной из самых незабываемых. Позже Ряска покинула проект, но вернулась на него в 2018-м.

Сейчас Оксана совсем недовольна тем, что происходит на телепроекте. По ее словам, в 2012 году участники были искренними и действительно хотели построить любовь, но теперь они желают прославиться.

«Сейчас у ребят нет цели. Если раньше мы приходили на проект построить любовь, то теперь на телестройку идут за пиаром. В 2018-м мое пребывание на шоу длилось полгода. Этого времени мне вполне хватило для того, чтобы узнать, насколько люди могут быть жестокими. Меня это шокировало. Здесь я сильно пострадала – целых четыре раза. Меня унижали, били, душили», – рассказала девушка.

В итоге Оксана ушла из шоу, так как устала от агрессии. Она была совершенно разочарована в проекте. «Люди, которые делают этот проект, коллектив, который находится там сейчас, – все они не дотягивают до должного уровня. С ними просто не о чем разговаривать! Сейчас я смотрю на проект со стороны, и он выглядит, как психиатрическая больница», – поделилась своим мнением Ряска со «СтарХит».