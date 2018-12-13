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13декабря
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В Благовещенске отделение «Почты России» закрыли из-за «аварийной ситуации»

В Благовещенске отделение «Почты России» закрыли из-за «аварийной ситуации»
Фото: Амур.инфо

13 декабря очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» о том, что случилось происшествие в Благовещенске по адресу: улица Шевченко, 60/6. В этом здании располагается отделение «Почты России».

«Затопило 1-е почтовое отделение на Шевченко – Октябрьской. Говорят, трубу прорвало, авария (…). Люди пенсии, посылки все не могут получить», – рассказали горожане.

Журналист информагентства побывал по этому адресу. Он выяснил, что почтовое отделение действительно закрыто, на его двери висит объявление: «Отделение закрыто в связи с аварийной ситуацией». Рядом со зданием есть большая лужа.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что авария случилась на сетях, которые не относятся к АКС. Информагентство направило запрос по факту происшествия в пресс-службу УФПС по Амурской области.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 минут назад

    за то Банк открыли))) а краны аварийные проверить-поставить не обязательно... хрен с вашими письмами и посылками, вы денежку несите к нам))))))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 минут назад

    Летом там тоже лужа бывает..Они теперь и летом себе отпуск делать будут?

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