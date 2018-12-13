Работникам ООО «Нефтегазмонтаж» в Свободном выплатили зарплату

В Свободном работники ООО «Нефтегазмонтаж» получили зарплату. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказал сотрудник организации, который ранее сообщил о невыплате заработанных средств.

«Сегодня нам всем поступила зарплата. Я табель еще не видел, поэтому не знаю, сколько мне по счетам поставили, не могу утверждать, правильно или нет начислили», – пояснил мужчина.

Как сообщало Амур.инфо, по информации человека, обратившегося в редакцию, деньги не выплачивали на протяжении трех месяцев. Организация «Нефтегазмонтаж» работает на строительстве Амурского ГПЗ. По словам источника, зарплату не получили около 300 человек.

В пресс-службе Амурского ГПЗ пояснили, что обращение о невыплате получили на телефон горячей линии. По данному обращению была создана рабочая группа и проведена работа с подрядчиком. Проблемы с выплатами зарплаты руководство пообещало решить в течение недели. «Нефтегазмонтаж» является субподрядной организацией, она не занята в строительстве основных производственных блоков.