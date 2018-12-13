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13декабря
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сегодня, 16:14 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована
Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Елизавета Туктамышева выложила на своей странице в Инстаграме фото с градусником, показывающим температуру 38,5 градуса. Позже стало известно, что фигуристка госпитализирована и пробудет в больнице минимум две недели.

При этом спортсменка в публикации поспешила заверить, что градусник показывает температуру некорректно, поэтому дела с ее здоровьем обстоят немного лучше.

Фото: скриншот истории Instagram

«Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает... Подготовка к чемпионату России идет полным ходом», – написала Туктамышева.

У обладательница бронзы финала Гран-при обнаружено воспаление легких. По словам тренера, Туктамышева пропустит чемпионат России, ведь диагноз очень серьезный.

«Воспаление легких. Сами понимаете. Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба», – цитирует тренера телеканал «360». В свою очередь генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что точного заключения врачей по поводу состояния Елизаветы Туктамышевой пока нет, поэтому «комментировать сроки восстановления преждевременно».

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#здоровье #спорт

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