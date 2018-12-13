В Сковородинском районе прошли публичные слушания по проекту метанолового завода

В администрации Сковородина прошли публичные слушания по проекту метанолового завода. Его собирается строить компания «Технолизинг». По словам главы Сковородинского района, участники публичных слушаний одобрили строительство, были составлены рекомендации к проекту.

«Проект большой, интересный, он влечет за собой достаточно неплохое развитие для города Сковородино и Сковородинского района, даст ощутимые налоговые поступления в бюджет Амурской области. В презентации было сказано, что за 10 лет бюджет Амурской области получит 10 миллиардов рублей. Часть средств перейдет в Сковородинский район и в город Сковородино. На этапе строительства будет задействовано порядка 1 500 рабочих. Мы с компаниями предварительно уже проговаривали, что они встанут на налоговый учет по месту пребывания, в город Сковородино. Получается, что НДФЛ пойдет и в город Сковородино, и в район, и, конечно, в Амурскую область», – пояснил Амур.инфо глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

На этапе работы завода будут задействованы около 250 специалистов. Ожидается, что на предприятии будет достойный уровень зарплаты, от 60 тысяч рублей, сообщил глава района. В 2019 году проект может пройти государственную экспертизу.

По данным районной администрации, производство займет 46,2 гектара. Предприятие должно полностью соответствовать всем нормативам защиты окружающей среды. Размещение всех сооружений комплекса планируется на максимально возможном удалении от зоны жилой застройки с учетом водоохранной зоны реки Большой Невер (200 метров) и охранной зоны магистрального нефтепровода, подводящего нефть на пункт налива нефти (150 метров).

В ноябре в Сковородинском районе прошло совещание по вопросу реализации проекта строительства метанолового завода. В нем участвовали представители Роспотребнадзора и компании «Технолизинг». Было запланировано подготовить комплексное исследование сточных вод для технического задания на проектирование очистных сооружений. Также обсуждалась необходимость строительства полигона ТБО при подготовке к строительству.

Ближе всего к заводу будут располагаться жилые дома района путевой машинной станции № 225. Специалисты Роспотребнадзора провели информационную встречу с жителями, проживающими в этом районе, и обсудили риски и негативное воздействие на окружающую среду будущего завода, сообщается на сайте администрации Сковородинского района. Ожидается, что предприятие будет производить до 1 миллиона тонн метанола в год.