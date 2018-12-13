В Благовещенске произошло ДТП с переворотом

В социальных сетях появилась информация о ДТП, которое произошло в Благовещенске в районе перекрестка улиц Пушкина и Октябрьской. Судя по фото с места происшествия, один из участников аварии опрокинулся.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП. Оно случилось 13 декабря в третьем часу дня. Известно, что пострадал один человек. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Между тем пользователи оценили фотографию с места ДТП: «Маленький, но сильный», «А вы все пузотерки, да пузотерки! Вон что могут», «Слон и Моська», «Отомстил!».