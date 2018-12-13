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13декабря
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сегодня, 16:04 0

В Благовещенске произошло ДТП с переворотом

В Благовещенске произошло ДТП с переворотом
Фото: instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появилась информация о ДТП, которое произошло в Благовещенске в районе перекрестка улиц Пушкина и Октябрьской. Судя по фото с места происшествия, один из участников аварии опрокинулся.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП. Оно случилось 13 декабря в третьем часу дня. Известно, что пострадал один человек. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Между тем пользователи оценили фотографию с места ДТП: «Маленький, но сильный», «А вы все пузотерки, да пузотерки! Вон что могут», «Слон и Моська», «Отомстил!».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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