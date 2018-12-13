В московском Театре сатиры найден труп

13 декабря утром в здании столичного Театра сатиры в центре города найден труп мужчины. Признаков насильственной смерти нет.

Правоохранители проводят проверку по факту смерти мужчины 1970 года рождения.

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, дом 2, без признаков насильственной смерти», – сообщили в полиции.

29 ноября в здании Московской театральной школы Олега Табакова обнаружили мертвое тело. Труп женщины был найден в комнате отдыха воспитателей. Возраст погибшей – 47 лет. На теле не было найдено следов насильственной смерти, сообщает «Московский комсомолец».