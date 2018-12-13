Перевязкой скотчем пациентки Благовещенской больницы занялись следователи

Фото: Амур.инфо

Следователи организовали доследственную проверку по факту публикации в СМИ сведений об инциденте в Благовещенской горбольнице. Ранее стало известно о том, что в медучреждении прооперированную пациентку перевязали скотчем.

СУ СКР по Амурской области пишет, что по результатам этой проверки будет принято процессуальное решение. Как сообщало Амур.инфо, перевязку при помощи канцелярского скотча в больнице сделали 63-летней женщине. Об этом информагентству рассказала дочь пациентки Анна. Информация была подхвачена федеральными СМИ и вызвала широкий резонанс.

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#здоровье #происшествия

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Александр Авдеев