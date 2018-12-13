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13декабря
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сегодня, 15:28 3

Перевязкой скотчем пациентки Благовещенской больницы занялись следователи

Перевязкой скотчем пациентки Благовещенской больницы занялись следователи
Фото: Амур.инфо

Следователи организовали доследственную проверку по факту публикации в СМИ сведений об инциденте в Благовещенской горбольнице. Ранее стало известно о том, что в медучреждении прооперированную пациентку перевязали скотчем.

СУ СКР по Амурской области пишет, что по результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Амур.инфо, перевязку при помощи канцелярского скотча в больнице сделали 63-летней женщине. Об этом информагентству рассказала дочь пациентки Анна. Информация была подхвачена федеральными СМИ и вызвала широкий резонанс.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    СК больше заняться не чем? О_О

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Блин, сейчас еще и врачей накажут. Которые взяли на себя смелость сделать операцию их того что есть.

    А чиновники, по вине которых нет необходимых материалов, они да, отмажутся

  • V.M.

    V.M.
    20 минут назад

    а этим не СК не хочет заняться?

    В Приамурье детей-инвалидов, страдающих диабетом, не обеспечили вовремя лекарствам

  • батарейка

    батарейка
    13 минут назад

    Может хоть сейчас министр дедушка не отмажется. Вспоминаю как перед своим отъездом его козлов пожурил немного за то что в роддоме деньги берут за обезболивание. Ушёл козлов- ушла проблема

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