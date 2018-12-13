В Сковородине в многоквартирном доме обвалился балкон

В городе Сковородино в одном из жилых многоквартирных домов частично обвалился балкон третьего этажа. Как пояснили в районной администрации, плита с одной стороны отвалилась и этой стороной упала на балкон этажом ниже.

«Сейчас плита находится в перекошенном состоянии, – пояснил глава администрации Алексей Прохоров. – Сейчас там предпринимаются меры по ликвидации последствий происшествия. И подготавливаются документы о возможном включении дома в перечень фонда капремонта во внеочередном порядке».

Глава администрации добавил, что в результате обвала балкона никто не пострадал: зимой на открытые балконы люди не выходят. Алексей Викторович добавил, что дом также не пострадал. Плиты лоджии не связаны прочно с основными плитами здания, целостность корпуса не нарушена.

На доме с обрушившимся балконом разместили объявления, в которых администрация Сковородина «рекомендует жителям домов ограничить выход на балконы (лоджии), в том числе запретить выход несовершеннолетним детям во избежание несчастных случаев, связанных с обрушением плит».

Фото: ИА «Сканер»