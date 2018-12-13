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13декабря
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Амурский центр стандартизации предупреждает предпринимателей о мошенничестве

Амурский центр стандартизации предупреждает предпринимателей о мошенничестве
Фото: www.amur.info

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Амурской области сообщает о случаях мошенничества. К предпринимателям и в организации обращаются мошенники, предлагающие купить у них ГОСТ.

Также известны случаи продажи ГОСТ предпринимателям и организациям по завышенной цене или с неофициальных программ. Некоторые компании рекомендуют приобрести свои информационные программы, указывая на то, что информация о ГОСТАх в этих программах актуальна.

Между тем единственным официальным распространителем ГОСТов в Амурской области является ФБУ «Амурский ЦСМ». Цена в программе на ГОСТ является фиксированной по всей стране. «Также предупреждаем, что приобретая ГОСТ, вы должны отслеживать изменения, поправки или статус документа – отменен, приостановлено действие, заменен», – предупреждают в учреждении.

Достоверность статуса компании можно проверить на сайте российского научно-технического центра информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия ФГУП «Стандартинформ». Здесь есть список организаций, заключивших договоры с ФГУП «Стандартинформ» о предоставлении права распространения документов по стандартизации. Представители малого и среднего бизнеса, производящие товары и оказывающие услуги, могут приобрести официальный документ, подтверждающий соответствие госстандартам, защищенный голограммой и с указанием данных собственника.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мошенники стараются обмануть бизнесменов различными способами. Кроме фальшивых ГОСТов обманщики, представляясь сотрудниками управления Роспотребнадзора, сообщают о предстоящей проверке и, чтобы проверка прошла удачно, советуют купить у них нормативные документы для «уголка потребителя». Настоящие сотрудники ведомства подчеркивают: они не продают нормативно-методическую литературу, а проверки проводят в строгом соответствии с действующим законодательством.

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