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сегодня, 15:03 0

Амурбот расскажет москвичам об Амурской области

Амурбот расскажет москвичам об Амурской области
Фото: amurobl.ru

В Москве сейчас проходят Дни Дальнего Востока. В «Экспоцентре» все дальневосточные регионы демонстрируют свою уникальность и привлекательность. Не исключение и Амурская область.

В «Экспоцентр» привезли Амурбота – это робот-гид, он запрограммирован курсировать по экспозициям Амурской области и даже общаться с посетителями.

На Днях Дальнего Востока Приамурье представляет три направления: кадровый потенциал, перспективы образования и туристическую привлекательность. Уникальные перспективы для профессионалов предложат представители крупнейших компаний-работодателей Амурской области: «ЦЭНКИ Космодромы России» и «Газпром переработка Благовещенск».

Туроператоры познакомят посетителей с необычными маршрутами по Приамурью, а в зоне образования каждый сможет определить по отпечатку ладони свои профессиональные склонности, выбрать профессию и амурский вуз, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Кроме того, посетители экспозиций Приамурья смогут побывать в космосе при помощи виар-технологии, а также попробовать себя в роли пилота космического корабля, пристыковавшись к МКС.

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#технологии

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