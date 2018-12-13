Ночью до минус 38 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 14 декабря

В пятницу, 14 декабря, в Амурской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью местами возможен морозный туман. Мороз усилится до 33…38 градусов.

В светлое время суток будет 12…17 градусов со знаком минус, местами – 22…27 градусов ниже нуля. Ветер – западный, юго-западный – усилится от 0 до 5, местами до 11 метров в секунду.

В Благовещенске завтра установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра ночью – от 2 до 7 метров в секунду, днем – от 6 до 11 метров в секунду. В темное время суток уличные термометры покажут 23…25 градусов ниже нуля, днем – 11…13 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.