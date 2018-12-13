Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:51 0

Ночью до минус 38 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 14 декабря

Ночью до минус 38 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 14 декабря
Фото: www.amur.info

В пятницу, 14 декабря, в Амурской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью местами возможен морозный туман. Мороз усилится до 33…38 градусов.

В светлое время суток будет 12…17 градусов со знаком минус, местами – 22…27 градусов ниже нуля. Ветер – западный, юго-западный – усилится от 0 до 5, местами до 11 метров в секунду.

В Благовещенске завтра установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра ночью – от 2 до 7 метров в секунду, днем – от 6 до 11 метров в секунду. В темное время суток уличные термометры покажут 23…25 градусов ниже нуля, днем – 11…13 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 444

#погода

распечатать


Общество 1

Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря
Общество

До минус 30 градусов днем: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря
Общество

Небольшая облачность и слабый ветер: прогноз погоды на 12 декабря в Приамурье
Общество

Слабый ветер, низкая температура: прогноз погоды в Приамурье на 12 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь