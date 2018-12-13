Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:40 7

Бешенство выявлено у трех домашних животных в Амурской области

Бешенство выявлено у трех домашних животных в Амурской области
Фото: factroom.ru

В Михайловском районе началась вакцинация скота от бешенства. За неделю специалисты рассчитывают поставить прививки всем без исключения сельскохозяйственным животным в населенных пунктах этого района. Пока же в Амурской области бешенство выявлено у трех домашних животных.

На сегодняшний день в Михайловском районе насчитывается 3 500 голов крупного рогатого скота, 560 лошадей, 1 600 свиней, 450 овец и коз. Двум бригадам ветеринарных врачей (11 специалистам) предстоит большая работа, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области. Для владельцев животных вакцинация пройдет бесплатно.

Ранее сообщалось, что в первой половине ноября в Михайловском районе был выявлен случай бешенства. Признаки заболевания обнаружили у коровы в одном из хозяйств. До этого на территории Амурской области бешенство не регистрировалось много лет.

«Вакцину нам удалось найти в Дагестане. На днях ее за счет средств областного бюджета самолетом доставили в Амурскую область. Работа, на самом деле, была проделана огромная. Дело в том, что Приамурье много лет по бешенству было благополучно, заболевание у нас не регистрировалось, поэтому федеральный Минсельхоз не учитывал наш регион при распределении вакцины. Прививки в обязательном порядке ставили только собакам и кошкам. Поэтому, когда в Михайловском районе зафиксировали случай бешенства, проблему нужно было решать оперативно, на уровне федеральных ведомств при поддержке амурского правительства», – говорит начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

На сегодняшний день среди сельхозживотных Амурской области зафиксировано три случая бешенства – все в Михайловском районе. Заболели две коровы и лошадь в трех разных хозяйствах. Также фиксируются случаи заражения среди диких зверей района.

Управление ветеринарии напоминает амурчанам о необходимости вакцинации своих животных. В первую очередь прививки от бешенства нужно поставить имеющим доступ на улицу кошкам и собакам. При первых признаках заболевания, а также подозрительном поведении питомцев следует незамедлительно сообщить в управление ветеринарии.

Бешенство – особо опасное как для животных, так и для людей заболевание, часто приводящее к летальному исходу. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит – воспаление головного мозга. Он передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

12 декабря Амур.инфо сообщало, что бешенство выявлено еще у пятерых диких животных в Приамурье. Также сообщалось, что случаи бешенства среди диких зверей выявлены в четырех районах Амурской области.

Просмотров всего: 571

#животные #здоровье #происшествия

распечатать


Общество

Андрей Субботин о Зейской больнице: есть шероховатости, но они излечимы
Происшествия 2

В Благовещенске отделение «Почты России» закрыли из-за «аварийной ситуации»
В России и мире

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована
Происшествия

В Благовещенске произошло ДТП с переворотом

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    А я все таки настаиваю на проверке китайского следа. Ящур они нам уже подгоняли,почему бы не подкинуть и бешенство?

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Вакцину нам удалось найти в Дагестане. ... заболевание у нас не регистрировалось, поэтому федеральный Минсельхоз не учитывал наш регион при распределении вакцины.



    ужос

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    full

    А я все таки настаиваю на проверке китайского следа. Ящур они нам уже подгоняли,почему бы не подкинуть и бешенство?



    ++++++++++

    только что это даст.. а то они в этом признаются)

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    «Вакцину нам удалось найти в Дагестане. На днях ее за счет средств областного бюджета самолетом доставили в Амурскую область. Работа, на самом деле, была проделана огромная. Дело в том, что Приамурье много лет по бешенству было благополучно, заболевание у нас не регистрировалось, поэтому федеральный Минсельхоз не учитывал наш регион при распределении вакцины. Прививки в обязательном порядке ставили только собакам и кошкам. Поэтому, когда в Михайловском районе зафиксировали случай бешенства, проблему нужно было решать оперативно, на уровне федеральных ведомств при поддержке амурского правительства»,

    На сегодняшний день среди сельхозживотных Амурской области зафиксировано три случая бешенства – все в Михайловском районе. Заболели две коровы и лошадь в трех разных хозяйствах. Также фиксируются случаи заражения среди диких зверей района.

    Управление ветеринарии напоминает амурчанам о необходимости вакцинации своих животных. В первую очередь прививки от бешенства нужно поставить имеющим доступ на улицу кошкам и собакам.

    Из всего написанного убийство лис и енотовидных собак оказывается, не остановило заражение коров и лошадей?

    Думаю мало лис перебили. На сколько я знаю, прививка от бешенства сельхоз животных обязательна?..

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    холостяк

    «Вакцину нам удалось найти в Дагестане.



    Чо сказать то хотел, болезный?



  • холостяк

    холостяк
    25 минут назад

    Хмык

    холостяк

    «Вакцину нам удалось найти в Дагестане.



    Чо сказать то хотел, болезный?



    То есть идет эпидемия заразилась корова отстреляли лис. А эпидемия растет Заболели еще пару коров И тут осенило нужно вакцины закупать. Вопрос, а нельзя заблаговременно купить и привить. Или ждать когда всех лис перестреляют. Я не специалист Всех домашних коров и лошадей лисы покусал?.

  • холостяк

    холостяк
    16 минут назад

    Хмык

    холостяк

    «Вакцину нам удалось найти в Дагестане.



    Чо сказать то хотел, болезный?



    Не надо на меня бочку катить. Благодаря тому что к врачам ни ногой Жив и здоров. не считая каждые пол года за справкой для станции переливания крови сдаю с 96 года более 120 раз.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь