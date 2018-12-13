Бешенство выявлено у трех домашних животных в Амурской области

В Михайловском районе началась вакцинация скота от бешенства. За неделю специалисты рассчитывают поставить прививки всем без исключения сельскохозяйственным животным в населенных пунктах этого района. Пока же в Амурской области бешенство выявлено у трех домашних животных.

На сегодняшний день в Михайловском районе насчитывается 3 500 голов крупного рогатого скота, 560 лошадей, 1 600 свиней, 450 овец и коз. Двум бригадам ветеринарных врачей (11 специалистам) предстоит большая работа, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области. Для владельцев животных вакцинация пройдет бесплатно.

Ранее сообщалось, что в первой половине ноября в Михайловском районе был выявлен случай бешенства. Признаки заболевания обнаружили у коровы в одном из хозяйств. До этого на территории Амурской области бешенство не регистрировалось много лет.

«Вакцину нам удалось найти в Дагестане. На днях ее за счет средств областного бюджета самолетом доставили в Амурскую область. Работа, на самом деле, была проделана огромная. Дело в том, что Приамурье много лет по бешенству было благополучно, заболевание у нас не регистрировалось, поэтому федеральный Минсельхоз не учитывал наш регион при распределении вакцины. Прививки в обязательном порядке ставили только собакам и кошкам. Поэтому, когда в Михайловском районе зафиксировали случай бешенства, проблему нужно было решать оперативно, на уровне федеральных ведомств при поддержке амурского правительства», – говорит начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

На сегодняшний день среди сельхозживотных Амурской области зафиксировано три случая бешенства – все в Михайловском районе. Заболели две коровы и лошадь в трех разных хозяйствах. Также фиксируются случаи заражения среди диких зверей района.

Управление ветеринарии напоминает амурчанам о необходимости вакцинации своих животных. В первую очередь прививки от бешенства нужно поставить имеющим доступ на улицу кошкам и собакам. При первых признаках заболевания, а также подозрительном поведении питомцев следует незамедлительно сообщить в управление ветеринарии.

Бешенство – особо опасное как для животных, так и для людей заболевание, часто приводящее к летальному исходу. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит – воспаление головного мозга. Он передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

12 декабря Амур.инфо сообщало, что бешенство выявлено еще у пятерых диких животных в Приамурье. Также сообщалось, что случаи бешенства среди диких зверей выявлены в четырех районах Амурской области.