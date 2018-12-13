Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору «Жемчужная река», из Единого федерального реестра туроператоров, следует из приказа главы ведомства, опубликованного на сайте. Это коснулось компаний «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес трэвел».

РИА Новости сообщает, что «Жемчужная река» прекратила деятельность из-за «невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта». Но это не отменяет того, что туроператор должен оказать услуги по уже заключенным договорам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты в Китай из-за задолженности «Жемчужной реки». Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около полутора тысяч россиян, купивших путевки. Застрявшие туристы начали возвращаться на родину с задержкой в несколько дней. Ожидается, что всех отдыхающих вывезут из Китая к 14 декабря.

Позднее в Росавиации рассказали, что «Жемчужная река» продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.

Между тем Народное правительство китайской провинции Хайнань создало межведомственную рабочую группу по урегулированию ситуации с застрявшими на острове туристами из России, сообщает китайское издание Biang.ru со ссылкой на газету «Хайнань Жибао». Рабочая группа разработала механизмы связи с Ростуризмом, МИД РФ и авиакомпанией «ИрАэро» для получения достоверных сведений о ситуации.

Ростуризм также создает оперативный штаб по возвращению российских туристов, которые не могут отправиться на родину с китайского острова Хайнань из-за задолженности туроператора «Жемчужная река».

По словам представителя Ростуризма, в состав штаба войдут сотрудники Ростуризма и ассоциации «Турпомощь». Кроме того, к участию в работе штаба приглашаются представители Минтранса России, министерства экономического развития Российской Федерации, министерства иностранных дел РФ, Росавиации и Роспотребнадзора. Также Ростуризм наладил взаимодействие с посольством Китая в России по вопросам защиты прав и законных интересов российских туристов на острове Хайнань.

«Несмотря на проведенное 10 декабря по инициативе Ростуризма межведомственное совещание в Минтрансе России по вопросу авиационной перевозки туристов туроператора "Жемчужная река", Федеральное агентство по туризму до настоящего времени не получило от туроператорской компании и от авиаперевозчика объективных и непротиворечивых данных о количестве находящихся на острове Хайнань по линии "Жемчужной реки" российских туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину», - пояснили в Ростуризме.

В субъекты РФ направлено обращение с целью выяснения числа туристов, перед которыми у юридических лиц, работающих под брендом «Жемчужная река», есть неисполненные обязательства в рамках договоров о реализации турпродукта.