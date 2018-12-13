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13декабря
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Областной суд оставил в силе приговор экс-руководителю амурских судебных приставов Гришину

Областной суд оставил в силе приговор экс-руководителю амурских судебных приставов Гришину

Амурский областной суд оставил в силе приговор Благовещенского городского суда в отношении бывшего главного судебного пристава Амурской области и двух его подчиненных. Приговор всем троим был вынесен в сентябре текущего года.

Как сообщало Амур.инфо, Алексея Гришина и его подчиненных городской суд признал виновными сразу по нескольким статьям и назначил им выплату крупных штрафов, а также возмещение причиненного ими ущерба.

Экс-главу амурских судебных приставов обвиняли в двойной растрате с использованием служебного положения. Владимир Бондарев и Александр Хитрин совершили пособничество в растрате. Бондарев также выступил в качестве подстрекателя к совершению Гришиным преступления.

В частности, за счет средств федеральных средств, выделенных УФССП России по Амурской области, был премирован один из сотрудников, чтобы Гришин впоследствии на эти деньги мог купить морепродукты. Содействие в этом ему оказывали и Бондарев, и Хитрин.

Кроме того, заместитель начальника УФССП России по Амурской области Владимир Бондарев в обход запрета использовал служебный автомобиль в личных целях и попал на нем в ДТП. Автомобиль Бондарев сначала восстановил за свой счет, но позднее предложил Гришину выдать необоснованную премию водителю, а полученные деньги использовать в качестве возмещения за ремонт автомобиля. В итоге ведомство понесло необоснованные расходы в размере 26 610 рублей.

Гришина, Бондарева и Хитрина Благовещенский городской суд признал виновными и наказал штрафами в размере 300 тысяч рублей, 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

Также суд приговорил взыскать с них в солидарном порядке в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу УФССП России по Амурской области денежную сумму в размере 38 765 рублей.

Все трое подали апелляционную жалобу, однако коллегия по уголовным делам Амурского областного суда оставила ее без удовлетворения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Ранее сообщалось, что Алексей Гришин уже не живет в Амурской области. Он перебрался в Казань и руководит юридической компанией.

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#закон #суды #финансы

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    1 час назад

    Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Дмитрий Ткаченко за 2017 год заработал 1 326 098 рублей 61 копейку. В индивидуальной собственности Дмитрия Григорьевича находятся гараж (20,7 квадрата) и три квартиры (65,5; 63,7 и 91,4 квадратных метра). Дохода у супруги главного судебного пристава Амурской области нет. В собственности находятся 67,8 и 91,4 квадратных метра. В семье Ткаченко есть несовершеннолетний ребенок, в его пользовании имеется квартираплощадью 91,4 квадратных метра.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    us2001:

    Жалко бедолагу,еле концы с концами сводит,-все на коммуналку уходит,приходится семье впроголодь жить... :(

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