В технопарке «Кванториум-28» начался набор школьников на бесплатное обучение

В технопарке «Кванториум-28» начали работать шахматный класс и мультимедиазона. В перспективе там будут 6 тематических площадок. Партнером реализации проекта «Кванториум-28» выступила компания «СИБУР». Технопарк будет оснащен новым оборудованием, которое позволит ребятам реализовать инженерные и исследовательские проекты.

Детский технопарк располагается в Благовещенске на базе Амурского областного института развития образования: улица Пушкина, 44.

Всего в «Кванториуме-28» обучение будет вестись по шести направлениям: «Нано-квантум», «Робо-квантум», «Гео-квантум», «Космо-квантум», «Энерджи-квантум» и Hi-tech. По ним смогут заниматься 800 ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Набор школьников на бесплатное обучение ведётся и сейчас. Для зачисления в технопарк необходимо заполнить анкету и направить ее на электронный адрес: kvantorium28@mail.ru.

В зависимости от возраста, ребята будут заниматься в технопарке от 4 до 6 раз в неделю. «Кванториум-28» объединит детей из Благовещенска и близлежащих населённых пунктов. Для детей, проживающих в других городах и поселениях области, будут организованы профильные смены. 13 декабря «Кванториум-28» осмотрел глава региона Василий Орлов.

«Это новый импульс в системе образования. В регионе очень много крупных инвестиционных высокотехнологичных проектов – это проект Амурского газоперерабатывающего завода, в перспективе, я надеюсь, СИБУРовский газохимический комплекс. Это Роскосмос, вы знаете, что начато строительство второй очереди космодрома Восточный, идёт речь о том, чтобы в перспективе перенести на территорию области пилотируемые пуски. Конечно, это всё потребует высококвалифицированных сотрудников. Нам необходимо создать платформу для подготовки таких специалистов», – прокомментировал глава региона.

Фото: правительство Амурской области

Большинство преподавателей «Кванториума» прошли профессиональную переподготовку в «Сколково». На базе технопарка планируется проведение международных состязаний WorldSkills и JuniorSkills. Обучающиеся в «Кванториуме» получат возможность участвовать в Кванториаде, всероссийской олимпиаде по техническому творчеству, робототехнике и других состязаниях инженерно-технического профиля.

Пока технопарк не заработал в полную силу, педагоги «Кванториума» ведут занятия и организовывают информационные встречи на базе школ. К примеру, в благовещенской школе №16 проведено одно из первых занятий по направлению «Космо-квантум». Для ребят провели занятие по моделированию ракет. В планах приобретение мобильного кванториума, который будет заезжать в отдалённые уголки Приамурья. Планируется также создать филиал технопарка в Свободном.

«Поддержка и развитие образования и науки в регионах присутствия, популяризация науки в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" – важнейшие направления деятельности СИБУРа. В Амурской области компания регулярно проводит мероприятия профоориентационной направленности. Их цель – привить подрастающему поколению интерес к знаниям и научной деятельности, развить желание познавать мир и менять его к лучшему. Создание Кванториума с самым современным оборудованием по передовым технологическим направлениям позволит вывести эту работу на качественно новый уровень», – сказал управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.

На оборудование кванториумов Амурская область получила 70 миллионов рублей из федерального бюджета и выделила более 28 миллионов – из регионального. Ещё 20 миллионов рублей предоставила компания СИБУР.