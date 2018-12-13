Пять новых ФОКов хотят построить в Амурской области

В правительстве Амурской области состоялось совещание под руководством зампреда Ольги Лысенко и с участием специалистов ООО «Газпром инвестгазификация». Рассматривался вопрос строительства в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов.

Правительство Амурской области и ООО «Газпром инвестгазификация» договорились о сотрудничестве по строительству ФОКов в регионе в рамках программы «Газпром – детям». Как пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов планируется в микрорайоне и в районе КПП Благовещенска, в Тынде, в селе Тамбовка и в поселке Магдагачи.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске в 2019 году начнут строить два физкультурно-оздоровительных комплекса.