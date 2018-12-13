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13декабря
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сегодня, 13:49 7

Пять новых ФОКов хотят построить в Амурской области

Пять новых ФОКов хотят построить в Амурской области
Фото: minsportamur.ru

В правительстве Амурской области состоялось совещание под руководством зампреда Ольги Лысенко и с участием специалистов ООО «Газпром инвестгазификация». Рассматривался вопрос строительства в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов.

Правительство Амурской области и ООО «Газпром инвестгазификация» договорились о сотрудничестве по строительству ФОКов в регионе в рамках программы «Газпром – детям». Как пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов планируется в микрорайоне и в районе КПП Благовещенска, в Тынде, в селе Тамбовка и в поселке Магдагачи.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске в 2019 году начнут строить два физкультурно-оздоровительных комплекса.

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#спорт #строительство

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Комментарии
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  • Мудрая

    Мудрая
    2 часа назад

    Лучше бы в районе ВДНХ построили, на месте пустующего ипподрома.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Можёт чё-то более полезное построят? Физ-рой заниматься можно и на улице, и дома.

  • full

    full
    2 часа назад

    Мудрая

    Лучше бы в районе ВДНХ построили, на месте пустующего ипподрома.



    Лучше бы посадили московского главу ипподромов и наладили нормальную работу.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Между хотеть и построить куча навоза и пропасть времени.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мудрая

    Лучше бы в районе ВДНХ построили, на месте пустующего ипподрома.



    Ипподром не пустует. )

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ay

    Можёт чё-то более полезное построят?



    Что?

    Очередной ТРЦ? Или пивнушку-забегаловку?



    Физ-рой заниматься можно и на улице, и дома.



    Хотел бы я посмотреть, как вы в волейбол, например, будете играть дома или на улице зимой. )

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это представляете о каком ущербе области там идет речь, что аж 5 штук готовы построить))) или типо газ достояние России нате Вам бассейны а нам млрд-ы))))

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