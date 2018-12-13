В Райчихинске пропал подросток

В Райчихинске ищут пропавшего подростка. Владимир Гущин 2003 года рождения ушел из дома утром 11 декабря, и пока его местонахождение остается неизвестным.

О розыске Владимира сообщил портал «Маршрутка», сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Подросток был одет в синюю куртку (парка), классические брюки черного цвета в белую тонкую полоску, черные сапоги, на голове – вязаная черная шапка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 02, 2-33-86 (полиция), 2-00-63 (опека), 8-924-147-43-00 (мать).

Просмотров всего: 1184

#происшествия #Райчихинск

распечатать

Александр Авдеев