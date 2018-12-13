Гори они синим пламенем: амурские врачи и учителя про инициативу о запрете подарков

Учителя и родители

«Я считаю, что это правильно, потому что русского человека нужно ограничивать в стремлении проявить подобострастие и угодить. Сначала родители готовы подарить цветы, потом коробочку конфет, а потом говорят: "Посмотрите, как Марья Петровна отдает всю душу нашим детям, давайте подарим ей на юбилей золотое украшение". В нашей практике было такое, что учителю дарили путевку в Бэйдайхэ на юбилей, золотые серьги дарили. При этом я как родитель была против, но остальные родители меня не поддержали. Поэтому, если их ограничить хоть как-то, они, конечно, найдут способ обойти эти ограничения, но, может быть, кто-то задумается и поймет, что за другие работы подарков не дарят. Мы все тоже работаем с душой, и это нормально работать за то, что тебе платят. Совершенно непонятно, зачем нужны еще подарки какие-то. Ясно, что движет родителями, но не ясно, почему учителя подарки принимают», – считает мама выпускника одной из благовещенских школ.

«Я бы для учителей поддержала инициативу ограничения в подарках. В нашем классе процесс одаривания принимает какой-то ненормальный оборот – 10-15 тысяч ко дню рождения учителя в виде сертификата, 70-75 роз – букетик к 1 сентября, ну и в остальные праздники по мелочи. Тысяч на 10 подарок – это вполне нормально, как считает родительский комитет. И что удивительно, большая часть родителей это поддерживает. Думаю, на выпускной в 4-м классе мы будем в числе тех, кто подарит своему учителю путевку в теплые страны», – поделилась одна из форумчанок Амур.инфо.

«Путевки и украшения? Ничего себе, где же эти учителя работают? Видимо, я еще не вышла на уровень этих космических орбит (смеется). Вообще, о такой инициативе я слышала. Мне кажется, это такая дурость, это из разряда бреда и невозможного абсурда, который, в принципе, даже представить себе невозможно. Если это шаг, который чиновники позиционируют как способ борьбы с коррупцией, то они на самом деле не там машут шашками, потому что в сфере школьного образования никакими взятками учителя невозможно подкупить или задобрить, потому что оценки никогда из воздуха не берутся. Они ставятся за определенные работы, ответы и так далее. Можно, конечно, постараться и натянуть, но в целом на картину оценок это не повлияет. У нас подарок учителю – это шоколадка, блокнот, ручка, какой-то милый брелок, магнитик, статуэтка, привезенные из путешествия. И никогда ни разу у детей из разных классов не было такого, чтобы кто-то каким-то полусловом и полунамеком сказал, что вот я вам сейчас дарю, а вы вот это запомните», – рассказала учитель русского языка и литературы с 6-летним педагогическим стажем.

«Люди если захотят подарить, они все равно подарят, и это никак разглашаться не будет. Мне обычно дарят либо цветы, либо что-то сладкое, например ­ набор конфет. Эту инициативу я считаю бессмысленной, потому что ничего не изменится в любом случае. Дарить деньги, конечно, неправильно. А просто подарок – почему нет. Насчет дорогих подарков – я за всех сказать не могу, а сама в такой ситуации я не была и не знаю, как бы я поступила в таком случае», – говорит 23-летний учитель с полуторагодовалым педагогическим стажем. Свою специальность она назвать отказалась.

«Я, когда услышала эту новость, отреагировала нормально. Всегда для учителя самым лучшим подарком были заслуги его учеников. Считаю, что цветы – это атрибут учительских праздников. Дорогие подарки вроде сертификатов на бытовую технику, поездки или золотые украшения мне не дарили, но я считаю такое излишним. Вижу в этом уже коррупционную составляющую. Потом должен будешь что-нибудь за такой подарок, будешь чувствовать себя обязанным по отношению к этим родителям. Я бы не приняла точно», – заверила учитель биологии и химии с педагогическим стажем более 10 лет.

«Эта инициатива насчет подарков правильная, хотя нам никто подарков и не дарит. Мне даже на День учителя цветы не подарили, так что не переживайте», – сказала учитель русского и литературы благовещенской школы.

«Считаю, эта инициатива с запретом подарков правильная. Мне сейчас 83 года, в школе я с 1957 года проработала 18 лет учителем биологии и химии. В то время учителям ничего, кроме цветов, не дарили. И я сама, когда в школе училась, тоже дарила только цветы. Я категорически против подарков. Зачем это нужно? Богатая семья может себе это позволить, а у другой – на путевки, сертификаты и так далее – средств нет. Так зачем сеять этот дискомфорт среди детей и родителей, зачем такое разделение делать в обществе? Цветы дарить можно, а остальное нельзя. Учитель должен быть скромным во всех отношениях и подарки не брать», – категорически заявила педагог на пенсии.

«Я редко дарю подарки учителям. Но, например, у меня у ребенка в начальных классах была совершенно прекрасная учительница. И я могла, например, подарить какой-то набор, например, крем для рук – чисто "девочковый" подарок, милую безделушку, иногда коробочку конфет. Считаю, что это абсолютно нормально и ничего в этом страшного нет. Мне гораздо больше не нравится, когда начинает родительский комитет собирать какие-то грандиозные деньги от класса. Хотя в моей практике не было такого, чтобы кто-то деньги вымогал или убеждал сдать какую-то огромную сумму. Чиновники бы лучше за собой посмотрели, какие подарки принимают они. Мы грандиозных подарков учителям не делаем – это неправильно. Мы однажды, уже будучи выпускниками, пришли на вечер встречи и подарили бывшему классному руководителю телевизор. Но мы уже были взрослыми людьми и зарабатывали деньги. Считаю, что некорректно скидываться классом на пылесос. Педагог после этого не станет лучше относиться к детям или лучше работать – это глупость полная. Я сама по образованию педагог, и мне кажется, что это нехорошо и неправильно, это противоречит, как бы громко это ни звучало, этическому кодексу взаимоотношений педагога и родителя. Мы же не несем подарки продавцу за то, что он нас хорошо обслужил и так далее. И тем более о таких подарках не должны знать дети», – высказала мнение мама ученицы 7-го класса одной из благовещенских школ.

«Считаю, что в подарке учителю совершенно ничего крамольного нет. Классный руководитель, к примеру, проводит много времени с нашими детьми и становится практически членом семьи. В этом случае нет абсолютно ничего криминального в том, чтобы сделать учителю приятное. Мы же радуем своих близких подарками, так почему нет? Другое дело, что, несмотря ни на что, это все-таки не члены семьи, поэтому больших вольностей допускать не следует. Букетик цветов, коробочка конфет, небольшой сувенир – этого, я считаю, больше чем достаточно, даже если родители – люди не бедные», – считает мама выпускницы.

Врачи и пациенты

«Мы их сами балуем, а потом удивляемся, почему это врачи работать не хотят. Они просто привыкли к дополнительному вознаграждению и ждут его от всех пациентов. А почему мы должны материально благодарить человека за то, за что он и так получает вознаграждение от своего работодателя – свою зарплату?» – негодует одна пациентка.

«Врачи привыкли к дополнительным бонусам от пациентов, это и правда считают чем-то само собой разумеющимся. Мне самой открытым текстом при выписке врач говорил, что конфеты им уже надоели, а вот от пиццы не откажутся. Пришлось покупать пиццу. А куда деваться?» – рассказала другая благовещенка.

«Не знаю, о каких подарках речь. Вот я, когда работала в стационаре, нам всегда дарили только цветы, и нам было приятно. На большее мы никогда не претендовали. Дорогих, каких-то ценных подарков, по правде говоря, никогда не было. Крайне редко, бывало, приносили конфеты, к чаю что-то. Не знаю, как там в других отделениях было, а у нас так. Да я бы и не взяла подарок, потому что я работала и мне за это платили – помогать людям было моей обязанностью. Ну и я так воспитана (улыбается)», – поделилась врач-инфекционист с 30-летним стажем, которая уже вышла на пенсию.

«Не принято было в советской медицине брать подарки, но это компенсировалось определенным социальным статусом, уважением со стороны общества. А сейчас, в том числе с помощью СМИ, у нас идет кампания по некоторой дискредитации облика врача. И облик врача как человека, выполняющего долг перед обществом, в значительной степени утрачен. Он становится всего лишь наемным работником, выполняющим свойственные ему профессиональные обязанности по определенному стандарту, шаблону. И не просто не имеет права сделать что-то большее – проявить к пациенту какое-то человеческое отношение, – а всячески этого избегает, потому что, если ты человеку пошел навстречу, тебя могут привлечь к ответственности за превышение должностных обязанностей. И в условиях этой ситуации, когда во многом развенчивается облик врача как человека особенного, это должно компенсироваться материальными благами. Кроме того, как это собираются контролировать? Подсадных уток, что ли, направлять? И как будут учитывать стоимость подарка? К примеру, ручка Паркер с золотым пером относится к канцелярии, которую дарить можно? Всегда есть возможность обойти закон. Своим пациентам я сразу стараюсь рассказать, что в подарках нет никакой необходимости. Но некоторые люди чувствуют себя не в своей тарелке, если не выразят внимание своему лечащему врачу. Оптимальным вариантом, на мой взгляд, является написание благодарности на официальный сайт больницы, в министерство здравоохранения, потому что это неизбежно повышает рейтинг врача в глазах руководства и выливается для него в некие материальные дивиденды, например, премии. Но далеко не все этот способ приемлют. В основном дарят цветы, сладости, причем даже чаще, чем алкоголь», – прокомментировал врач-травматолог с 18-летним стажем.

«Мне действительно дарят цветы мужчины, когда я их лечу. Приносят цветы и говорят спасибо. Конфеты бывают, чай был, кофе был, коньяк был. Главное, чтобы это не было вымогательством. Даже в частных клиниках бывает, когда человек пришел, заплатил деньги, а потом еще и цветы принес. У нас сейчас затрепали медицину – что было 40 и даже 20 лет назад, когда хотелось идти на работу, и как сейчас гадко. Я давно в медицине, и такого унижения никогда не было. Я понимаю, что и среди врачей есть далеко не подарки, но сейчас такой ужас. Так что какие цветы – да гори они синим пламенем! Не нужны они, вы только не оскорбляйте, не трогайте. Самый главный подарок для врача – это выздоровевший и довольный пациент. Не надо писать благодарности. Не надо носить цветов, вы хотя бы не костерите нас ни за что в общей массе, всех подряд. Вот если заслужил, тогда да», – таково мнение врача-инфекциониста со стажем работы более 30 лет.

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Несмотря на то, что опрошенным врачам и учителям не дарили, по их словам, дорогих подарков, ни для кого не секрет, что практика таких подношений в учреждениях Приамурья существует, как и везде по стране. Между тем уже сейчас, по закону, подарок не должен стоить дороже трех тысяч рублей.

При этом многие, особенно молодые мамы, знают, что порой подарки медикам исчисляются десятками тысяч рублей.

Фото: архив Амур.инфо