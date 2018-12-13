В Приамурье детей-инвалидов, страдающих диабетом, не обеспечили вовремя лекарствами

В 2018 году в Амурской области происходили случаи, когда дети-инвалиды, страдающие сахарным диабетом, не были своевременно обеспечены лекарственными препаратами. Причина – в отсутствии этих препаратов в аптечной сети.

Как пишет прокуратура Амурской области, факты несвоевременного обеспечения инсулином выявлялись ведомством и ранее – в ходе рассмотрения обращений граждан, в том числе в интересах детей.

«Это свидетельствовало о систематическом нарушении в области прав инвалидов на обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, в том числе детей, и создает социальную напряженность в обществе», – сообщает ведомство.

Как отмечается, обеспечение амурчан бесплатными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, необходимыми по медицинским показаниям, возложено на министерство здравоохранения региона.

Прокуратурой области были направлены представления министру здравоохранения региона, заместителю председателя правительства региона, которые рассмотрены и удовлетворены. Приняты меры к обеспечению соблюдения законодательства, прав граждан.

Ранее амурский минздрав сообщал, что инсулин для льготников есть во всех муниципалитетах Приамурья.