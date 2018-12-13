В Амурской области прокуратура предостерегла чиновников от покупки дорогих кресел

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на приобретение двух офисных кресел планировалось потратить 55 851 рубль, при этом одно кресло, для руководителя, подороже – за 42 882 рубля 67 копеек, а второе, для заместителя, попроще – за 12 968 рублей 33 копейки.

Прокуратура решила проверить эту информацию и установила, что администрация Октябрьского района действительно запланировала потратить 55 851 рубль на покупку кресел. При этом их количество планом закупок не определено.

Как информирует прокуратура Амурской области, в соответствии с утвержденным главой Октябрьского района нормативом затрат на приобретение мебели, стоимость кресла руководителя не может превышать 30 000 рублей. Тем не менее администрация района разместила извещение о покупке двух офисных кресел стоимостью 42 882 рубля и 12 968 рублей в Единой информационной системе в сфере закупок.

Таким образом, в нарушение положений статьи 19 закона № 44-ФЗ «Нормирование в сфере закупок» при определении стоимости закупаемых офисных кресел заказчик превысил утвержденные нормативы.

Кресла так и не купили – заказчик признал запрос котировок несостоявшимся. Прокурор Октябрьского района вынес главе района предостережение о недопустимости нарушений законодательства о закупках товаров для муниципальных нужд. Одновременно должностное лицо предупредили, что в случае нарушения закона последует привлечение к ответственности.