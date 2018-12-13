В Амурской области прокуратура предостерегла чиновников от покупки дорогих кресел
В Амурской области прокурор Октябрьского района предостерег главу от покупки дорогих кресел. В ноябре администрация муниципального образования на сайте госзакупок объявила аукцион на покупку мебели.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», на приобретение двух офисных кресел планировалось потратить 55 851 рубль, при этом одно кресло, для руководителя, подороже – за 42 882 рубля 67 копеек, а второе, для заместителя, попроще – за 12 968 рублей 33 копейки.
Прокуратура решила проверить эту информацию и установила, что администрация Октябрьского района действительно запланировала потратить 55 851 рубль на покупку кресел. При этом их количество планом закупок не определено.
Как информирует прокуратура Амурской области, в соответствии с утвержденным главой Октябрьского района нормативом затрат на приобретение мебели, стоимость кресла руководителя не может превышать 30 000 рублей. Тем не менее администрация района разместила извещение о покупке двух офисных кресел стоимостью 42 882 рубля и 12 968 рублей в Единой информационной системе в сфере закупок.
Таким образом, в нарушение положений статьи 19 закона № 44-ФЗ «Нормирование в сфере закупок» при определении стоимости закупаемых офисных кресел заказчик превысил утвержденные нормативы.
Кресла так и не купили – заказчик признал запрос котировок несостоявшимся. Прокурор Октябрьского района вынес главе района предостережение о недопустимости нарушений законодательства о закупках товаров для муниципальных нужд. Одновременно должностное лицо предупредили, что в случае нарушения закона последует привлечение к ответственности.
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