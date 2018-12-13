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13декабря
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Группа компаний «Кэшбери», призывавшая амурчан делать вклады, не имела на это права

Группа компаний «Кэшбери», призывавшая амурчан делать вклады, не имела на это права

Амурское управление Федеральной антимонопольной службы сообщило, что группа компаний «Кэшбери», через рекламу призывавшая амурчан делать вклады, не имела на это права. В СМИ сообщают, что фирму проверяют на признаки финансовой пирамиды.

Областное УФАС поясняет, что, согласно информации, размещенной на сайте фирмы, группа компаний «Кэшбери» привлекает денежные средства россиян с целью инвестирования. Их предполагалось использовать для кредитования малого и среднего бизнеса, а также для микрофинансовой деятельности. Информация на сайте обещала гражданам высокий уровень доходов.

Однако среди фирм, входящих в группу компаний ООО «Кэшбери», не является кредитной организацией. ООО МКК «Варшава», ООО МКК «Сардоникс», ООО MICK «Хризолит» имеют статус микрокредитной компании. Но по закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» они не имеют права привлекать денежные средства от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением учредителей микрокредитной организации.

Таким образом, организации группы компаний «Кэшбери» не вправе привлекать денежные средства физических лиц – потенциальных инвесторов – из-за отсутствия соответствующего статуса. Поэтому распространение рекламы группы компании «Кешбери» содержит признаки нарушения закона «О рекламе». Амурские антимонопольщики просят жителей области при обнаружении такой рекламы зафиксировать ее и представить сведения в амурское УФАС России: Благовещенск, улица Амурская, 150; e-mail: to28@fas.gov.ru.

Как сообщало ТАСС, в ноябре полиция начала проверку группы компаний «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды. Ранее, в октябре, глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь трех миллиардов рублей. Фирмы этой группы компаний привлекают деньги в рублях и криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют.

Фото: VK/Кэшбери

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#происшествия #финансы #экономика

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Комментарии
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  • full

    full
    4 часа назад

    Однако среди фирм, входящих в группу компаний ООО «Кэшбери», не является кредитной организацией. - Зачот.

  • dance

    dance
    3 часа назад

    Не имела права призывать или что?

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    Еще одни... Опять выйдут "пострадавшие" митинговать, типа обманули, если "инвестиции" не вернут... Человечество отказывается эволюционировать по причине врожденной жадности? Не бывает таких контор без потребителей...

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