Амурские предприниматели потребовали пересмотреть нормативы за вывоз мусора

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В Амурской области Совет по развитию малого и среднего предпринимательства организовал круглый стол по мусорной реформе. Предприниматели порекомендовали органам власти организовать замеры накопления отходов объектов бизнеса. При установлении нормативов замеры не были проведены на большинстве объектов. В результаты расходы предпринимателей за вывоз мусора с нового года могут увеличиться до 20 раз.

Мусорная реформа может ударить по предпринимателям, если не изменить условия формирования тарифов, считает председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

«После того как региональные операторы при заключении договоров стали предъявлять к будущей оплате суммы за обслуживание, оказалось, что по абсолютному большинству объектов, расходы за вывоз мусора возрастают в разы, на которых объектах – до 20 раз.

Все разумные люди понимают, что такого быть не может и не должно. Мы привыкли к какому-то инфляционному росту, в 3-4 процента в год, бывает что- то растет по ЖКХ – 5-10 процентов, но когда что-то возрастает в разы, это неестественно. И мы уже поняли почему это произошло», – поясняет ситуацию Борис Белобородов.

Тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО высчитывается по методике, которая закреплена в постановлении правительства РФ. Основой определения тарифа являются количественные нормативы образования отходов.

«Мы выяснили, что при расчетах этих нормативов допущена ошибка. Это даже не ошибка. Это скорее неправильный подход тех лиц, которые за это отвечают. В соответствии с постановлением правительства и методикой, нормативы накопления отходов должны определять путем замеров фактически образуемых твердых коммунальных отходов. Эти замеры должны проводиться не меньше одного раза в одно время года и каждый раз не менее 7 дней. То есть 7 дней – весной, 7 дней – летом, 7 дней – осенью и 7 дней – зимой. Этих замеров в абсолютном большинстве объектов произведено не было», – сообщил Борис Белобородов.

Фактически, по сведениям предпринимателей, данные об объемах накопления мусора чиновники взяли у управляющих компаний.

«Есть информация, что в некоторых муниципалитетах были звонки сверху с требованием увеличить расчеты по объемам накопления отходов. При применении новой методики расчетов, эти нормативы оказались завышенными и соответственно тарифы по этим нормативам оказались в разы больше, чем люди платят сейчас», – объяснил Борис Леонидович.

К примеру, один из крупнейших в области торговых центров по нормативам в день обслуживается исходя из объема 6 стандартных контейнеров. При этом фактически заполняются только 4 . По новым правилам предприниматель будет оплачивать вывоз 22 контейнеров мусора в день.

Бизнесмены, представители власти и региональных операторов поучаствовали в круглом столе по мусорной реформе в формате видеоконференции. В резолюции, которую составили по итогам мероприятия, было рекомендовано правильно произвести замеры накопления отходов.

«Если этого сделано не будет, то на наш взгляд оснований для применения новых тарифов нет, потому что нормативы были определены с нарушением методики. Есть закрытые объекты, которые не функционируют, но они сданы в эксплуатацию, и формально оттуда надо вывозить мусор, но так как его нет, предлагается платить за воздух, за вывоз несуществующих отходов», – пояснил председатель отделения «Опоры России».

В резолюции рекомедовано Амурской торгово-промышленной палате провести экспертизу существующих нормативно-правовых актов в области обращения с ТКО, региональным операторам советуют предусмотреть возможность оплаты за фактический объем накопления мусора.

В ближайшее время в области должно пройти рабочее совещание, где обсудят резолюцию, составленную на круглом столе.