Ревность и алкоголь привели благовещенку на скамью подсудимых

В Благовещенске мужчина лег спать с одной женщиной, а проснулся с другой. Его разбудила та, с которой вместе он ложился спать. Равность, подогретая алкоголем, привела женщину на скамью подсудимых.

В июле текущего года пара пришла в гости к знакомой. После застолья легли спать: хозяйка пошла в спальню, гости – мужчина с женщиной – устроились в зале. Ночью мужчина вышел в туалет, а вернувшись, перепутал спальные места и прилег к хозяйке. Гостья, не обнаружив возле себя мужчину, нашла его спящим возле подруги.

Увиденное вывело женщину из себя. Она взяла нож на кухне и несколько раз ударила им мужчину, в том числе в сердце. Пострадавшему удалось выжить.

На суде обвиняемая в покушении на убийство призналась, что даже не видела, куда била ножом, остановил ее только вид крови. О том, что второй удар попал в грудь, женщина, по ее словам, узнала, когда начала оказывать помощь раненому. Она зажимала рану, в ее подруга вызвала скорую помощь. Убивать мужчину, сказала ревнивица, она не хотела, собиралась только причинить ему боль. В содеянном раскаивается, считает, что на поведение повлияло опьянение, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признал явку с повинной, раскаяние женщины и то, что она пыталась спасти раненого ею возлюбленного, а также аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления. Кроме того, при назначении наказания учел состояние здоровья сестры и матери подсудимой. Отягчающим обстоятельством стало состояние опьянения.

В результате суд назначил женщине, которая не была ранее судима, наказание в виде лишения свободы. На шесть лет она отправится в исправительную колонию общего режима.